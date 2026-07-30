Partners Group-Aktie: Kauf von Aroma-Zone steht wohl kurz bevor
Das Private-Equity-Unternehmen Partners Group befindet sich laut einem Medienbericht in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme der französischen Beauty-Marke Aroma-Zone von Eurazeo.
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Das Geschäft könnte einen Umfang von zwei Milliarden Euro haben und bereits am Donnerstag abgeschlossen werden, heißt es in der "Financial Times" (FT), die sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen stützt. Die Transaktion sei allerdings noch nicht abgeschlossen.
Aroma-Zone, mit Sitz in der Provence, wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist auf Beauty- und Wellnessprodukte mit Fokus auf natürliche Inhaltsstoffe spezialisiert. Seit 2021 hält der französische Vermögensverwalter Eurazeo die Mehrheit an Aroma-Zone, damals wurde das Unternehmen mit etwa 700 Millionen Euro bewertet. Die Gründerfamilie Vausselin ist weiterhin bedeutender Anteilseigner.
Eurazeo und Partners Group lehnten eine Stellungnahme gegenüber der "FT" ab. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollten sich die Schweizer nicht dazu äußern.
/ls/cf/AWP/he
LONDON (dpa-AFX)
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Bildquellen: Partners Group
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