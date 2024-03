Siemens-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens-Aktie

Heute im Fokus

Douglas will noch vor Ostern an die Börse. Streik bei Lufthansa-Kabinenpersonal. Siltronic präzisiert Prognose und bestätigt Ziele 2028 - Vorstand erweitert. Stromversorgung im Tesla-Werk in Grünheide läuft wieder. FUCHS PETROLUB erhöht nach Gewinnanstieg auch Dividende. Porsche mit stabiler Marge 2023 - Dividende steigt kräftig. TAG Immobilien rutscht 2023 tiefer in die roten Zahlen.