DAX 25.049 +0,6%ESt50 6.256 +0,8%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,21 +1,1%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.912 +0,7%Euro 1,1439 +0,2%Öl 77,9 -2,0%Gold 4.105 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Milliarden-Deal

TKMS-Aktie zieht an: Haushaltsausschuss billigt milliardenschweren Fregattenkauf

TKMS-Aktie zieht an: Haushaltsausschuss billigt milliardenschweren Fregattenkauf

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat die Beschaffung von vier Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU für die Deutsche Marine gebilligt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
89.80 EUR -0.10 EUR -0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zunächst sollen vier Fregatten bestellt werden. Es besteht zudem die Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen. Die erste Fregatte soll 2029 fertig werden.

Werbung

Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel zieht die TKMS-Aktie am Donnerstag stellenweise um 2,01 Prozent an auf 91,20 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Aktuelle TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News

Werbung

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research