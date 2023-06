UBS- und CS-Aktien im Plus: UBS ist zuversichtlich die Credit-Suisse-Übernahme in den kommenden Tagen abschließen zu können

Er hoffe, dass die Transaktion in den kommenden Tagen abgeschlossen werde, sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Freitag auf einer Veranstaltung der Asset Management Association Switzerland. Die UBS sei dabei, die letzten Meilen in einem Marathon zu absolvieren. Der Drei-Milliarden-Franken-Deal habe bereits die Zustimmung von über 170 Behörden rund um den Globus erhalten. Anfang Mai hatte Ermotti einen Abschluss der Transaktion Ende Mai oder Anfang Juni in Aussicht gestellt.

Der UBS-Chef warnte erneut vor schmerzhaften Entscheidungen in Zusammenhang mit dem Abbau von Stellen nach der Übernahme. "Wir werden nicht in der Lage sein, kurzfristig Arbeitsplätze für alle zu schaffen. Synergien sind ein Teil der Geschichte", erklärte er. Die Bank müsse die Kostenbasis der eigenständigen und der kombinierten Organisationen prüfen und eine nachhaltiges Modell finden. "Das wird schmerzhaft sein."

Im Schweizer Handel notiert die UBS-Aktie 1,10 Prozent höher bei 17,85 Franken. Derweil gewinnt die Credit Suisse-Aktie 1,70 Prozent auf 0,7898 Franken.

Bern (Reuters)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Pincasso / Shutterstock.com