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Milliarden-Deal voraus

Vorbereitung auf Übernahme laufen: Shelly Group-Aktie zieht nach Neunmonatszahlen an

Vorbereitung auf Übernahme laufen: Shelly Group-Aktie zieht nach Neunmonatszahlen an

Die vor einer Übernahme stehende Shelly Group hat in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
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Shelly
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Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um gut ein Viertel auf 27,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Die entsprechende Marge ging aber um 0,9 Prozentpunkte auf 24,3 Prozent zurück. Unter dem Strich sprang der Gewinn um 28,5 Prozent auf 23,8 Millionen Euro hoch. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,3 Prozent zu.

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Zuletzt hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von fast 30 Prozent auf 112,8 Millionen Euro gemeldet. Dabei habe sich das Wachstum im dritten Quartal gegenüber den Vorquartalen beschleunigt. Die Prognosen für 2026 bestätigte das Unternehmen. Der Umsatz soll dabei bei 195 bis 205 Millionen Euro landen und das Ebit bei 47 bis 52 Millionen Euro. Wie in den Vorjahren werde das vierte Quartal vom saisonal starken DIY-Geschäft, Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft geprägt sein.

Das im SDAX notierte Unternehmen hatte Ende September mit dem französischen Technologiekonzern Schneider Electric eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet. Schneider bietet 70 Euro je Aktie, entsprechend einer Bewertung von rund 1,2 Milliarden Euro. Unterstützt wird das Geschäft auch von den Shelly-Gründern.

Im Erfolgsfall rechnen beide Unternehmen mit einem Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2027. Dann will Schneider Electric auch die verbliebenen Aktionäre herauskaufen und Shelly von der Börse nehmen. Die Papiere sind neben Frankfurt auch noch in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelistet.

/jha/bek

SOFIA/MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Pressmaster / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
25.09.26 Shelly Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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