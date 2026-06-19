Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Heute im Fokus

Ryanair CEO O'Leary bleibt bis 2032. RWE-Aktie: Bericht über bevorstehenden Amprion-Zukauf. UniCredit baut Beteiligung an Commerzbank aus. Deutsche Bank sieht Risiken für Novo Nordisk. Analyst sieht noch mehr Potenzial für tonies-Aktie. Angriff auf BYD und Co.: EU plant nächsten Zollhammer. HORNBACH steigert Umsatz. Mercedes setzt auf mehr "Gewinnermentalität". Strategy-Aktie auf Rekordtief weckt Zweifel an Konzernstrategie. Iran-Verhandlungen auf der Kippe?