DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +6,2%Nas22.731 +0,3%Bitcoin59.064 +5,7%Euro1,1694 -0,7%Öl77,12 +6,3%Gold5.298 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt drastisch unter 25.000-Punkte-Marke -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Ölpreis, Goldpreis im Fokus
Top News
Februar 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Februar 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe? Krieg in Nahost: DAX beendet Handel tiefrot - geordneter Anleger-Rückzug oder Panikverkäufe?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Milliarden für KI-Optik

Aktien von NVIDIA, Coherent & Lumentum legen nach neuen Deals zu - Ausbau der Kooperation mit Deloitte

02.03.26 17:45 Uhr
Aktien von NVIDIA, Coherent & Lumentum an NASDAQ und NYSE stark: Neue strategische Partnerschaften - Deloitte baut Zusammenarbeit aus | finanzen.net

NVIDIA baut seine KI-Infrastruktur mit milliardenschweren Partnerschaften aus. Im Fokus stehen Investitionen in Lumentum und Coherent, sowie die Kooperation mit Deloitte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coherent Corp.
255,00 EUR 36,00 EUR 16,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
650,20 EUR 45,60 EUR 7,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,02 EUR 6,50 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Je zwei Milliarden US-Dollar für neue Partner
• Fokus auf Siliziumphotonik
• Ausbau der Zusammenarbeit mit Deloitte

Wer­bung

NVIDIA zündet die nächste Stufe seiner Expansionsstrategie und festigt durch milliardenschwere Allianzen mit Lumentum, Coherent und Deloitte seine Vormachtstellung im KI-Sektor. Mit Investitionen in Höhe von insgesamt 4 Milliarden US-Dollar treibt der Chipgigant den Ausbau modernster Glasfasertechnologien und physischer KI-Anwendungen massiv voran.

NVIDIAs Zusammenarbeit mit Lumentum

NVIDIA und Lumentum Holdings haben eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen, um die Entwicklung moderner KI-Infrastrukturen durch Fortschritte in der Optiktechnologie zu beschleunigen. Im Rahmen dieser mehrjährigen, nicht-exklusiven Kooperation sichert sich NVIDIA durch eine milliardenschwere Abnahmeverpflichtung langfristigen Zugriff auf Laserkomponenten. Zusätzlich investiert der Chipkonzern 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum, um Forschung, Entwicklung und den operativen Betrieb zu stärken.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung ist der Ausbau der Fertigungskapazitäten in den USA. Lumentum nutzt die finanziellen Mittel unter anderem für den Aufbau einer neuen Fabrik, um die steigende Nachfrage künftiger KI-Rechenzentren bedienen zu können. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Stabilität großflächiger Netzwerke zu verbessern, wobei die Expertise beider Unternehmen in den Bereichen beschleunigtes Rechnen und Photonik kombiniert wird.

Wer­bung

Laut NVIDIA-Chef Jensen Huang ist das Ziel der Kooperation die Entwicklung fortschrittlichster Siliziumphotonik, um den historisch beispiellosen Ausbau der Recheninfrastruktur voranzutreiben und KI-Systeme im Gigawatt-Bereich zu realisieren. Lumentum-CEO Michael Hurlston ergänzte, dass die strategische Allianz und die Investitionen in neue Fertigungsanlagen die Grundlage für die optischen KI-Architekturen von morgen schaffen sollen.

Strategische Partnerschaft von NVIDIA und Coherent

Daneben haben NVIDIA und Coherent Corp. eine weitreichende, mehrjährige Kooperation vereinbart, um die technologische Basis für künftige KI-Infrastrukturen zu stärken. Die nicht-exklusive Partnerschaft sieht vor, dass NVIDIA durch eine milliardenschwere Abnahmeverpflichtung langfristigen Zugriff auf modernste Laser- und Netzwerkprodukte erhält. Zusätzlich unterstützt NVIDIA auch Coherent mit einer Direktinvestition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar, die in Forschung, Entwicklung sowie den Ausbau der US-Produktionskapazitäten fließen soll.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Optimierung optischer Verbindungen und der Gehäuseintegration. Diese Technologien gelten als essenziell, um die nächste Generation von KI-Rechenzentren mit der notwendigen Geschwindigkeit und Energieeffizienz zu betreiben. Durch die Kombination von NVIDIAs Expertise im Bereich des beschleunigten Rechnens und der optischen Innovationskraft von Coherent sollen weltweit Kapazitäten für den Aufbau großflächiger "KI-Fabriken" geschaffen werden.

Wer­bung

NVIDIA-Chef Jensen Huang betonte, dass man gemeinsam Pionierarbeit bei der Siliziumphotonik leiste, um eine Infrastruktur in bisher "beispiellosem Umfang" zu ermöglichen. Coherent-CEO Jim Anderson hob die Bedeutung der langjährigen Partnerschaft hervor und sieht sein Unternehmen durch das erweiterte Produktportfolio als entscheidenden Wegbereiter für die zukünftige Gestaltung globaler KI-Zentren.

Deloitte baut Zusammenarbeit mit NVIDIA aus

Derweil intensivieren Deloitte und NVIDIA ihre langfristige Kooperation, um die Implementierung physischer KI-Systeme in der Industrie voranzutreiben. Im Fokus stehen dabei hochpräzise digitale Abbilder (digitale Zwillinge), moderne Bildverarbeitungssysteme sowie die Absicherung von Robotik-Anwendungen an der Netzwerkkante (Edge). Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, intelligente Maschinen schneller und risikoärmer in den operativen Betrieb zu integrieren und dadurch die Wertschöpfung zu steigern.

Der Markt für diese Technologien steht laut aktuellen Daten von Deloitte vor einem massiven Wachstumssprung: Während derzeit bereits 58 Prozent der Unternehmen physische KI nutzen, wird erwartet, dass dieser Anteil innerhalb von zwei Jahren auf 80 Prozent ansteigt. Die Anwendungen reichen dabei von autonomen Fahrzeugen und Robotereinheiten bis hin zu komplexen industriellen Sensorsystemen, die zur Wahrnehmung und Interaktion in realen Arbeitsumgebungen fähig sind.

Laut Nitin Mittal, Global AI Leader bei Deloitte, wandelt sich die Technologie aktuell rasant von der reinen Erprobung hin zur praktischen Anwendung und verändert Arbeitsprozesse grundlegend. Durch die Verbindung von NVIDIAs Technologieplattformen mit Deloittes Branchenexpertise sollen Firmen einen skalierbaren Pfad erhalten, um Systeme erst in Simulationen zu optimieren und anschließend effizient in die Serienfertigung zu überführen. Laut Deepu Talla von NVIDIA ermöglicht dieser Ansatz eine deutlich verbesserte Entscheidungsfindung in komplexen betrieblichen Abläufen.

So reagieren die Aktien am Montag

Für die Lumentum-Aktie geht es zum Wochenstart an der US-Techbörse NASDAQ zeitweise 6,02 Prozent nach oben auf 743,23 US-Dollar. Die Coherent-Aktie klettert derweil an der NYSE um 12,01 Prozent auf 290,04 US-Dollar. Die NVIDIA-Aktie notiert im NASDAQ-Handel 1,69 Prozent im Plus bei 180,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coherent und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coherent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coherent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lumentum Holdings Inc

DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.08.2019Lumentum BuyB. Riley FBR
09.08.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
06.05.2019Lumentum Strong BuyNeedham & Company, LLC
14.12.2018Lumentum BuyB. Riley FBR
23.10.2018Lumentum BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2018Lumentum NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2017Lumentum NeutralD.A. Davidson & Co.
05.05.2017Lumentum Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015Lumentum Equal WeightBarclays Capital
09.09.2015Lumentum Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2016Lumentum UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lumentum Holdings Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen