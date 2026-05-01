Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusTrump droht Iran mit Zerstörung: DAX dreht ins Plus -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, NEL im Fokus
Dominio Energy-Aktie profitiert von Mega-Fusion mit NextEra. UniCredit weitet Commerzbank-Beteiligung erneut aus. Vermögensverwalter stockt Beteiligung bei ServiceNow um 6.000 Prozent auf. Tarifkonflikt bei Samsung. Bayer präsentiert positive Phase-II-Daten zu Darolutamid. Mercedes-Benz-Chef kann sich Ausbau von Rüstungsgeschäft vorstellen.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Glauben Sie, dass die Europäische Union in unsicheren Zeiten Schutz und Stabilität bietet?