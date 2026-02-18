DAX24.038 -0,7%Est505.836 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -3,3%Nas22.653 -0,7%Bitcoin61.707 -1,2%Euro1,1578 -0,5%Öl84,09 +1,8%Gold5.083 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.700 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Milliarden-Investition

Alphabet-Aktie im Minus: Google eröffnet KI-Zentrum in Berlin

05.03.26 15:35 Uhr
Alphabet-Aktie an der NASDAQ schwächer: KI-Innovation in Berlin | finanzen.net

Der US-Technologiekonzern Google hat in Berlin ein Zentrum für Künstliche Intelligenz eröffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
261,35 EUR 0,25 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das neue "Google AI Center" ist zentraler Bestandteil eines großangelegten Investitionsprogramms von 5,5 Milliarden Euro, mit dem der Konzern bis 2029 seine Infrastruktur in Deutschland ausbaut und die hiesige Wirtschaft bei der KI-Nutzung unterstützen will. Das Zentrum soll weiterhin eine vertiefte Zusammenarbeit mit Vertretern der Wissenschaft und der Politik fördern.

Wer­bung

In den historischen Räumen des Forums an der Museumsinsel im Berliner Ortsteil Mitte bündelt Google künftig Teams von Google DeepMind, Google Research und Google Cloud unter einem Dach. Das Zentrum umfasst nun auch einen "AI-Demo-Space" zur Präsentation neuester KI-Technologien. Philipp Justus, Google-Chef für Zentraleuropa, sagte, das Zentrum sei ein Ort für Zusammenarbeit und Debatten, der den KI-Standort Deutschland voranbringen solle.

"Entscheidung für den KI-Standort Deutschland"

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte: "Das ist ein guter Tag für Deutschland - für den KI-Standort Deutschland." Die Entscheidung von Google zeige, dass die Bundesrepublik ein attraktiver Hightech-Standort sei. "Hier vor Ort entstehen neue Ideen, Kooperationen und Produkte, von denen Start-ups, Mittelstand und Industrie profitieren."

Wildberger ging auch auf Bedenken ein, die Vormachtstellung von US-Konzernen wie Google gefährde digitale Souveränität Deutschlands. "Digitale Souveränität ist außerordentlich wichtig für Deutschland, für Europa. Aber digitale Souveränität heißt nicht, dass man alles alleine macht. Wir arbeiten weiterhin in Partnerschaften auf Augenhöhe."

Wer­bung

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sieht in dem neuen Zentrum einen Vertrauensbeweis in die Stärke und Zukunftsfähigkeit der Hauptstadt. Berlin sei auf dem Weg zum Innovationsstandort Nummer 1 in Europa.

Medikamente schneller entwickeln

Flankiert wird die Eröffnung von neuen Kooperationen: Gemeinsam mit der Technischen Universität München (TUM) und der wissenschaftlichen Einrichtung Helmholtz Munich sollen verantwortungsvolle KI-Anwendungen für Medizin und Forschung - etwa in der Einzelzellforschung - entwickelt werden.

Prof. Fabian Theis, Leiter des Helmholtz Computational Health Centers, sagte: "Medikamentenentwicklung dauert immer noch 10 Jahre, kostet Milliarden und dann funktionieren 90 Prozent der klinischen Tests nicht." Die entscheidende Frage beim Einsatz der KI sei, wie man schneller und verlässlicher herausfinden könne, welches Modell funktionieren könne, bevor man viele Jahre unter großem Ressourceneinsatz investiere.

Wer­bung

Hohes wirtschaftliches Potenzial der KI

Google verwies zur Eröffnung des KI-Zentrums auf das enorme wirtschaftliche Potenzial der Künstlichen Intelligenz. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag von Google zeige, dass der flächendeckende Einsatz generativer KI bis zum Jahr 2034 in Deutschland eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von rund 440 Milliarden Euro pro Jahr generieren könnte.

Google wird über die kommenden vier Jahre 5,5 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investieren. Das bislang größte Investitionsprogramm des Internetriesen für Deutschland umfasst neben dem neuen KI-Zentrum in Berlin auch den Bau eines neuen Rechenzentrums in der hessischen Kreisstadt Dietzenbach. Außerdem sollen die Google-Standorte in München und Frankfurt ausgebaut werden.

Die Alphabet-Aktie notiert im Handel an der NASDAQ zeitweise 0,76 Prozent schwächer bei 301,14 US-Dollar.

/chd/DP/men

BERLIN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com, anchinthamb / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen