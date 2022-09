AIG-Aktie freundlich: AIG will Corebridge an die Börse bringen

Bei der Emission sollen 80 Millionen Corebridge -Stammaktien angeboten werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die Anteilsscheine sollen zwischen 21 und 24 Dollar je Stück offeriert und an der New Yorker Börse notiert werden. AIG hatte nach Druck von aktivistischen Investoren seine Leben- und Rentenversicherungssparte abgespalten und sie später in Corebridge umbenannt. Der Börsengang dürfte zu den größten in diesem Jahr zählen. Aus Finanzkreisen verlautete, dass das Debüt für den 15. September geplant sei. Ursprünglich war der Börsengang bereits für März anvisiert, musste aber wegen der Marktvolatilität verschoben werden.

AIG war einst der größte Versicherer der Welt. Nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers 2008 geriet auch AIG in Schieflage und wurde von der US-Regierung mit 182 Milliarden Dollar an Steuergeldern vor dem Aus gerettet. Das Geld hat das Unternehmen inzwischen zurückgezahlt.

Am Mittwoch geht es für die AIG-Aktie im Handel an der NYSE letztlich um 2,57 Prozent hoch auf 53,71 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf American International Group (AIG) Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American International Group (AIG) Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American International Group (AIG) Inc.

Bildquellen: Andrew Scheck / Shutterstock.com, Dan Kitwood/Getty Images