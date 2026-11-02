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Milliarden-Kapitalerhöhung

Oracle-Aktie unter Druck: Konzern plant Kapitalerhöhung über zehn Milliarden Dollar

Oracle-Aktie unter Druck: Konzern plant Kapitalerhöhung über zehn Milliarden Dollar

Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle will sich frisches Geld zur Finanzierung seines Wachstums beschaffen.

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Aktien
Oracle Corp.
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Dazu plant der Konzern, neue Aktien im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar auszugeben, wie Oracle am Montag mitteilte. Gleichzeitig will das Unternehmen weitere 10 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anleihen aufnehmen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs beitragen, wozu auch Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen gehören können, so Oracle. Erst vor wenigen Tagen hatte Oracle neue Investitionspläne zur Finanzierung seiner Investitionen in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben. Die Oracle-Aktie fiel im NYSE-Handel zu Wochenbeginn zuletzt um 4,77 Prozent auf 124,43 US-Dollar.

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Oracle rechnet dank des KI-Booms in den kommenden Jahren mit einem hohen Wachstum. Dieses soll sich ab dem Geschäftsjahr 2028/29 selbst tragen und nicht mehr über die Aufnahme von Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Das Unternehmen wolle bis Mitte 2030 nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt zur Wachstumsfinanzierung einsammeln, hieß es vergangene Woche. Zuletzt hatte die massive Ausgabe von Aktien und Anleihen zur Finanzierung des Baus von Datenzentren den Kurs des Oracle-Papiers stark belastet.

/mne/men

AUSTIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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29.10.26 Oracle Buy UBS AG
29.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets

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