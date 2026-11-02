Oracle-Aktie unter Druck: Konzern plant Kapitalerhöhung über zehn Milliarden Dollar

KI-Nachrichtenüberblick

• Oracle plant, Aktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar auszugeben und gleichzeitig weitere 10 Milliarden Dollar durch Anleihen zu beschaffen, um den laufenden Geschäftsbetrieb, Investitionen und Dividenden zu finanzieren.

• Das Unternehmen investiert stark in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur und rechnet ab dem Geschäftsjahr 2028/29 mit einem selbsttragenden Wachstum. Bis Mitte 2030 soll die Wachstumsfinanzierung auf nur noch 20 Milliarden Dollar am Finanzmarkt reduziert werden.