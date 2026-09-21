DAX 25.591 +1,1%ESt50 6.322 +1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 11,15 +2,5%Nas 26.969 +1,7%Bitcoin 74.827 +5,8%Euro 1,1470 -0,1%Öl 100,2 -3,6%Gold 4.351 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Milliarden-Projekte

Aktien von Tesla und SpaceX fester: Morgan Stanley sieht Synergien - lohnt sich der Einstieg für Anleger?

Aktien von Tesla und SpaceX fester: Morgan Stanley sieht Synergien - lohnt sich der Einstieg für Anleger?

Morgan Stanley zählte im SpaceX-Prospekt 71 Erwähnungen von Tesla, viele davon zu Governance und direkter Zusammenarbeit beider Unternehmen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
135.60 EUR 1.26 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tesla
326.45 EUR 10.35 EUR 3.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Morgan Stanley sieht Tesla und SpaceX enger verzahnt als je zuvor
  • Terafab und Macrohard verbinden beide Unternehmen technologisch
  • SpaceX-Präsidentin Shotwell bestätigt Synergien für gemeinsame Zukunft
Werbung

Tesla, Elektroautohersteller mit wachsendem Energie- und Robotikgeschäft, rückt am Montag in den Fokus, weil Morgan Stanley eine deutliche Vertiefung der technologischen und operativen Beziehungen zu SpaceX beschreibt. Die Tesla-Aktie legt im NASDAQ-Handel zeitweise 3,15 Prozent auf 375,75 US-Dollar zu, während SpaceX-Papiere um 2,38 Prozent auf 156,35 US-Dollar steigen. Für Anleger stellt sich die Frage, wie eng beide Unternehmen inzwischen wirklich verzahnt sind.

Tesla und SpaceX teilen Technologie und Talente

Analysten um Adam Jonas von Morgan Stanley erklärten laut Investing.com, beide Unternehmen teilten Technologie, Talente und Infrastruktur für eine gemeinsame Mission. Im S-1-Prospekt von SpaceX zählte das Analystenhaus 71 Erwähnungen des Namens Tesla. Ein Großteil der Passagen betraf laut Morgan Stanley die direkte Zusammenarbeit sowie Governance-Aspekte und Transaktionen mit verbundenen Parteien. Gwynne Shotwell, Präsidentin von SpaceX, sagte, es gebe zweifellos Synergien zwischen beiden Unternehmen für ihre gemeinsame Zukunft.

Tesla-Finanzchef Bret Johnsen erklärte zugleich: "Die Konnektivität zu einem humanoiden Roboter, einem autonomen Fahrzeug oder einem anderen Fluggerät jeglicher Art lässt sich nicht mit terrestrischen Lösungen realisieren."

Werbung

Terafab, Macrohard und milliardenschwere Käufe

Beide Unternehmen entwickeln gemeinsam die agentenbasierte Plattform Macrohard und errichten mit Intel die Chipfabrik Terafab in Texas, deren Baukosten laut Morgan Stanley über 119 Milliarden US-Dollar erreichen sollen. Für den Colossus-Rechencluster kaufte SpaceX im Jahr 2025 Megapacks von Tesla im Wert von 506 Millionen US-Dollar sowie Cybertrucks für 131 Millionen US-Dollar. Beide Unternehmen streben zudem unabhängig voneinander eine jährliche vertikal integrierte Solarproduktionskapazität von 100 Gigawatt in den USA an.

Die von SpaceX an Tesla gelieferte Rechenleistung soll bis Ende 2027 eine Kapazität von 4,9 Gigawatt erreichen. Bis 2031 soll sie auf 15,3 Gigawatt terrestrisch anwachsen. Teslas Fertigungskompetenz stützt sich dabei auf mehr als 135.000 Mitarbeiter, mehr als das Sechsfache der SpaceX-Belegschaft.

Was Anleger hinsichtlich der Kooperation beachten sollten

Die von Morgan Stanley skizzierte Verflechtung zwischen Tesla und SpaceX ist für Anleger ein zweischneidiges Signal. Einerseits unterstreichen Projekte wie Terafab und Macrohard, dass Tesla zunehmend als Infrastruktur- und KI-Unternehmen jenseits des reinen Automobilgeschäfts wahrgenommen wird. Die milliardenschweren Rechenleistungs- und Chipkapazitäten, die bis 2031 aufgebaut werden sollen, deuten auf langfristig wachsende Umsatzquellen abseits der Fahrzeugverkäufe hin, die zuletzt unter Druck standen.

Werbung

Andererseits wirft die enge Verzahnung zwischen den beiden von Elon Musk geführten, mittlerweile beide börsennotierten Unternehmen auch Fragen auf, die Anleger im Blick behalten sollten. Die Kooperationen erfordern Transparenz, damit sowohl Tesla- als auch SpaceX-Aktionäre nachvollziehen können, ob Geschäfte wie die Megapack- und Cybertruck-Käufe zu marktüblichen Konditionen erfolgen. Da SpaceX seit seinem Börsengang im Juni nun selbst öffentlich gehandelt wird, können Anleger die operative Substanz der Zusammenarbeit künftig direkter über beide Aktien nachvollziehen und vergleichen – etwa mit Blick darauf, wie sich die milliardenschweren Terafab-Investitionen in den jeweiligen Geschäftszahlen niederschlagen.

Für eine fundierte Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch nicht allein auf das KI- und Robotik-Narrativ setzen, sondern auch die operative Entwicklung des Kerngeschäfts – insbesondere die Fahrzeugauslieferungen und Margen – sowie die tatsächliche Umsatzwirkung der neuen Geschäftsfelder im Auge behalten, bevor diese sich signifikant in den Geschäftszahlen niederschlagen.

Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.