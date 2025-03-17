DAX24.260 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,90 +0,2%Gold3.363 -0,3%
Milliarden-Übernahme in der Kaffeebranche: Keurig Dr Pepper will JDE Peet's

25.08.25 10:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JDE Peet's B.V.
31,20 EUR 4,50 EUR 16,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keurig Dr Pepper Inc
29,51 EUR -0,39 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BURLINGTON/FRISCO/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Keurig Dr Pepper will den niederländischen Tassimo-Hersteller JDE Peets (JDE Peets BV Bearer and Registered) zur Stärkung seines schwächelnden Kaffee-Geschäfts übernehmen. Der US-Getränkekonzern mit Marken wie Schweppes, Lavazza und Green Mountain-Kaffee bietet 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar und damit 15,7 Milliarden Euro. Zudem sollen die Anteilseigner von JDE Peet's die bereits angekündigte Dividende von 0,36 Euro je Aktie weiterhin erhalten, wie Keurig Dr Pepper am Montag weiter mitteilte. Die Aktien von JDE Peet's schossen zum Wochenstart um 17 Prozent auf 31,14 Euro nach oben.

Nach der Übernahmen soll der Konzern in zwei separate, in den USA notierte Unternehmen aufgespalten werden, das eine vereint das Kaffee-Geschäft, das andere die Getränke-Sparte.

Harter Wettbewerb lastet schon länger auf dem Kaffee-Geschäft des US-Konzerns, der 2018 durch die Fusion des Limonadenherstellers Dr Pepper Snapple mit Keurig Green Mountain entstand. Bei JDE Peet's, mit seinen mehr als 50 Kaffee- und Teemarken weltweit, lief es jüngst indes gut.

Die JAB Holding, die das Vermögen der deutschen Milliardärsfamilie Reimann verwaltet, sowie einige Führungskräfte von JDE Peet's hätten zudem bereits zugestimmt, ihre Aktien anzudienen, hieß es weiter. Das entspreche rund 69 Prozent der Anteile. Abgeschlossen werden soll die Übernahme in der ersten Hälfte 2026./mis/nas/stk

