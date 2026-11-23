Milliarden-Vergleich

Durchbruch im US-Glyphosat-Streit: Ein Richter hat den milliardenschweren Sammelvergleich von Bayer abschließend gebilligt. Die Aktie reagiert mit deutlichen Gewinnen.

• Nach einem wegweisenden Urteil des US Supreme Court im Juni sind Prozesse gegen Bayer wegen fehlender Krebswarnungen bei Roundup kaum noch möglich, während die Aktie nach der Entscheidung leicht zulegte.

• Der Vergleich soll sowohl laufende als auch zukünftige Klagen im Zusammenhang mit Non-Hodgkin-Lymphom abdecken und ist ein wichtiger Schritt in Bayers Strategie zur Beilegung der Glyphosat-Streitigkeiten.

• Ein US-Richter hat den 7,25 Milliarden Dollar Glyphosat-Vergleich von Bayer mit Zehntausenden Klägern endgültig genehmigt, der Zahlungen über bis zu 21 Jahre vorsieht.

Der 7,25 Milliarden Dollar schwere Glyphosat-Sammelvergleich von Bayer mit Zehntausenden Klägern in den USA ist von einem Richter abschließend gebilligt worden. Der Vergleich sei "fair, vernünftig und angemessen", schrieb Richter Timothy Boyer im Bundesstaat Missouri in seiner Entscheidung.

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Meilenstein für Bayer-Chef Bill Anderson: Rechtsrisiken durch NHL-Klagen werden eingedämmt

Der im Februar ausgehandelte Vergleich sieht Zahlungen über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor. Damit sollen laut Bayer sowohl anhängige als auch mögliche künftige Klagen beigelegt werden, bei denen es um geltend gemachte Erkrankungen am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) geht. "Die finale Genehmigung des Gerichts ist ein entscheidender Meilenstein in der mehrgleisigen Strategie des Unternehmens, um sowohl anhängige als auch mögliche künftige Glyphosat-Klagen einzudämmen", betonte Bayer-Chef Bill Anderson am Freitag nach der Entscheidung.

Wegweisender Sieg in den USA: Fehlende Krebswarnungen für Kläger kein Hebel mehr gegen Bayer

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Im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten Gericht der USA gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen.

Bayer hatte sich die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat 2018 mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns Monsanto ins Haus geholt. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup.

Hoffnungsschimmer für Anleger: Aktienexperte wertet Vergleich als Wendepunkt

Aktienexperte Markus Manns von Union Investment bezeichnete die Genehmigung am Wochenende als den lang ersehnten Befreiungsschlag für Bayer. "Zwar kann der Sammelvergleich noch angefochten werden und weitere Einzelklagen sind weiterhin möglich, aber die Zeit der Sammelklagen ist definitiv vorbei." Damit beginne für das Unternehmen knapp 10 Jahre nach der Monsanto Übernahme eine neue Ära.

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Nach Fortschritt im Glyphosat-Streit: Bayer-Aktie vor Kurssprung

Bei Bayer reagieren die Anleger am Montag vorbörslich mit deutlichen Kursgewinnen auf einen weiteren Fortschritt zur Beilegung der US-Rechtsstreitigkeiten. Auf der Plattform Tradegate wurden die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns 6,6 Prozent höher zu 56,88 Euro gehandelt. Damit nähern sie sich wieder ihrem jüngsten Hoch seit 2023, das bei 57,84 Euro liegt.

Analysten: Glyphosat-Fortschritt dämmt finanziellen Schaden des Themas ein

Die Genehmigung betreffe fast alle aktuellen und möglichen künftigen Klagen in den USA zu dem Unkrautvernichter und begrenze die Zahlungen für einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren, hieß es in einem ersten Kommentar des Jefferies-Experten Michael Leuchten. Zusammen mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall Durnell verringere das die Unsicherheit der langfristigen Haftung erheblich.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs sei ein weiterer Schritt, den finanziellen Schaden des Themas einzudämmen, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Er rechnet mit einer Outperformance der Aktie um rund 5 Prozent am Montag.

ST. LOUIS/NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)