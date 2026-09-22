Milliardenauftrag aus Österreich für Siemens-Bahnsparte

22.09.26 16:48 Uhr

Basis ist die Technologie "Signaling X" von Siemens, bei der die Stellwerkslogik in zentrale Rechenzentren verlagert wird. Dies digitalisiere den Bahnbetrieb "von Grund auf", sagte der Chef von Siemens Mobility, Michael Peter./ruc/DP/nas

MÜNCHEN/WIEN (dpa-AFX) - Siemens hat einen Milliardenauftrag zur Digitalisierung der österreichischen Bahninfrastruktur erhalten. Konkret geht es um die Stellwerkstechnik und einen Wert von 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Beginnend im Jahr 2030 sollen schrittweise digitale Stellwerke eingeführt werden. Auftraggeber ist die ÖBB-Infrastruktur AG.

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