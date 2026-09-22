Milliardenauftrag aus Österreich für Siemens-Bahnsparte
Werte in diesem Artikel
MÜNCHEN/WIEN (dpa-AFX) - Siemens hat einen Milliardenauftrag zur Digitalisierung der österreichischen Bahninfrastruktur erhalten. Konkret geht es um die Stellwerkstechnik und einen Wert von 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Beginnend im Jahr 2030 sollen schrittweise digitale Stellwerke eingeführt werden. Auftraggeber ist die ÖBB-Infrastruktur AG.
Basis ist die Technologie "Signaling X" von Siemens, bei der die Stellwerkslogik in zentrale Rechenzentren verlagert wird. Dies digitalisiere den Bahnbetrieb "von Grund auf", sagte der Chef von Siemens Mobility, Michael Peter./ruc/DP/nas
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen