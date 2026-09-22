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Milliardenauftrag aus Österreich für Siemens-Bahnsparte

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Siemens AG
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MÜNCHEN/WIEN (dpa-AFX) - Siemens hat einen Milliardenauftrag zur Digitalisierung der österreichischen Bahninfrastruktur erhalten. Konkret geht es um die Stellwerkstechnik und einen Wert von 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Beginnend im Jahr 2030 sollen schrittweise digitale Stellwerke eingeführt werden. Auftraggeber ist die ÖBB-Infrastruktur AG.

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Basis ist die Technologie "Signaling X" von Siemens, bei der die Stellwerkslogik in zentrale Rechenzentren verlagert wird. Dies digitalisiere den Bahnbetrieb "von Grund auf", sagte der Chef von Siemens Mobility, Michael Peter./ruc/DP/nas

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Siemens Kaufen DZ BANK
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
14.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
24.08.26 Siemens Buy UBS AG

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