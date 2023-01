United Internet-Aktie springt vorbörslich hoch: United Internet prüft Start für Ionos-Börsengang kommende Woche

Das Unternehmen habe frühe Gespräche mit Fondsmanagern geführt, um ein Gefühl für die Nachfrage zu bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf eingeweihte Personen. Wie die Agentur im Dezember berichtet hatte, erhoffen sich die Montabaurer eine Ionos -Bewertung von bis zu fünf Milliarden Euro. Beteiligt an Ionos ist auch der Finanzinvestor Warburg Pincus. Ionos bietet unter anderem das Hosting von Webseiten, Cloudspeicher und Webservern an. United Internet wollte sich zu den Informationen gegenüber Bloomberg nicht äußern.

Die United Internet-Aktie legt am Freitag im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise um rund 7 Prozent gegenüber dem XETRA-Schluss zu.

FRANKFURT/MONTABAUR (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ionos Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ionos Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ionos

Bildquellen: A. Hesse