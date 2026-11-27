Deutsche Börse-Aktie im Blick: DAX-Konzern erhält EU-Genehmigung für Allfunds-Übernahme
Die Deutsche Börse hat eine weitere Hürde für die milliardenschwere Übernahme von Allfunds genommen.
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die EU-Kommission den Zukauf der spanisch-britischen Fondsplattform für 5,3 Milliarden Euro ohne Auflagen freigegeben. Die Deutsche Börse erwartet den Vollzug nun für das erste Quartal 2027. Es fehlen noch weitere Freigaben von Aufsichtsbehörden.
Deutsche Börse und Allfunds hatten sich im Januar auf die Übernahme in bar und Aktien geeinigt.
Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel 0,16 Prozent höher bei 317,7 Euro.
DJG/mgo/uxd
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