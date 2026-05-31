Milliardendeal

Greg Abels erste Milliardenakquisition als Berkshire-Chef ist eine Wette auf den US-Wohnungsbau. Der Aufschlag auf den Aktienkurs beträgt 24 Prozent, obwohl die Aktie im laufenden Jahr kaum vom Fleck gekommen war.

• Berkshire zahlt für Taylor Morrison 24 Prozent Aufschlag auf den Börsenkurs

• Greg Abel tätigt ersten milliardenschweren Großdeal als CEO

• Übernahme stärkt Berkshires Position im US-Wohnungsbaumarkt



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Berkshire Hathaway übernimmt den US-Hausbauer Taylor Morrison für 72,50 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Eigenkapitalwert von rund 6,8 Milliarden US-Dollar und einem Gesamtunternehmenswert von etwa 8,5 Milliarden US-Dollar entspricht. Das Angebot liegt 24 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs der Taylor Morrison-Aktie, der 58,50 US-Dollar betrug (Stand: Schlusskurs vom 29. Mai 2026). Es ist der erste milliardenschwere Zukauf unter Konzernchef Greg Abel, der Berkshire seit Anfang 2026 führt, nachdem Warren Buffett sich zurückgezogen hatte.

Wette auf aufgestaute Nachfrage

Der Deal ist eine klare Positionierung: Trotz anhaltend hoher Hypothekenzinsen und spürbarem Kaufkraftdruck setzt Berkshire offenbar darauf, dass der US-Wohnungsmarkt dreht. Dass das von Warren Buffett zu großem Erfolg geführte Investmentunternehmen genau jetzt zugreift, ist auch ein Kommentar auf die Kursentwicklung von Taylor Morrison: Die Aktie hatte im laufenden Jahr bis zum Bekanntmachungszeitpunkt nahezu stagniert, mit einem Minus von 0,63 Prozent seit Jahresbeginn. Auf Sicht von zwölf Monaten stand ein Plus von lediglich 4,74 Prozent zu Buche, deutlich weniger als der S&P 500 im gleichen Zeitraum zugelegt hat. Für Berkshire war das offenbar eine günstige Ausgangsbasis.

Ob die Übernahme die Aktie bewegen kann, bleibt abzuwarten: Am Freitag hatte der Anteilsschein an der NYSE nachbörslich keine Bewegung gezeigt, Berkshire-Aktien haben nachbörslich daneben 0,03 Prozent tiefer bei 474,34 US-Dollar notiert.

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Abels erstes Ausrufezeichen

Für Abel ist die Übernahme mehr als ein strategischer Schritt: Sie ist ein Signal an Anleger, die auf Aktivität gewartet haben. Berkshire saß zum Ende des ersten Quartals 2026 auf einem Kassenbestand von knapp 400 Milliarden US-Dollar, dem höchsten Niveau der Unternehmensgeschichte. Die Berkshire-Aktie hatte im bisherigen Jahresverlauf rund 5,6 Prozent nachgegeben, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum rund 10,7 Prozent zulegte. Taylor Morrison betreibt mehr als 350 Wohnprojekte in 21 Märkten und zwölf Bundesstaaten, bedient Käufer im Einstiegs- und Aufstiegssegment sowie im Lifestyle-Bereich und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 8,12 Milliarden US-Dollar.

Bestehende Führung bleibt

Taylor Morrison wird nach dem Closing von der Börse genommen, behält aber sein Management unter CEO Sheryl Palmer. Abel formulierte das Ziel klar: Die bestehenden Hausbauaktivitäten von Berkshire sollen mit Taylor Morrison zu einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt werden. Berkshire ist bereits über Clayton Homes im Fertighaussegment aktiv, Taylor Morrison erweitert das Engagement nun um den Bereich konventioneller Neubauten erheblich.

Der Abschluss des Deals ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant, vorbehaltlich der Zustimmung der Taylor Morrison-Aktionäre sowie der üblichen Regulierungsgenehmigungen. Das Closing wird zum ersten handfesten Test, wie reibungslos Abel große Transaktionen durch die Berkshire-Maschinerie führt.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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