Infineon-Aktie: Winbond-Deal für Speicherchips - was der Verkauf für Anleger bedeutet

Milliardendeal mit Winbond

17.09.26 13:10 Uhr

Infineon trennt sich von seinem NOR-Flash- und F-RAM-Geschäft und lenkt den Blick auf die Kapitalallokation, während Analysten weiter über den fairen Wert der Aktie streiten.

• Analysten sind hinsichtlich des Kursziels für Infineon gespalten, während die Neuausrichtung auf KI und das Wachstum im Bereich Server und Data Center die Strategie prägen.

• Rund 350 Mitarbeiter wechseln zu Winbond, das die Speicher-Sparte als eigenständiges Unternehmen weiterführen will; der Verkauf basiert auf der Übernahme von Cypress Semiconductor im Jahr 2020.

• Infineon verkauft sein Speicherchip-Geschäft an Winbond für 1,12 Milliarden US-Dollar, um sich stärker auf Wachstumsfelder wie Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren zu konzentrieren.

Winbond übernimmt das Speicherchip-Geschäft und formt eine eigene Einheit

Rund 350 Beschäftigte wechseln zum neuen taiwanischen Eigentümer

Analysten bleiben trotz der Neuausrichtung gespalten beim Infineon-Kursziel

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Infineon, einer der weltweit führenden Halbleiterhersteller, verkauft sein NOR-Flash- und F-RAM-Speichergeschäft an das taiwanische Unternehmen Winbond Electronics. Der Schritt soll den Konzern stärker auf Wachstumsfelder wie Leistungshalbleiter für Rechenzentren ausrichten.

Was Infineon mit Winbond vereinbart hat

Infineon verkauft sein Portfolio aus NOR-Flash-Speichern und F-RAM-Produkten für 1,12 Milliarden US-Dollar auf schulden- und liquiditätsfreier Basis an Winbond Electronics. Die betroffenen Bauteile kommen bei Kunden aus den Bereichen Automotive, Industrie und Infrastruktur zum Einsatz. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2027 abhängig von behördlichen Genehmigungen erwartet.

Peter Schiefer, Chef der Automotive-Sparte bei Infineon, begründete den Schritt damit, dass die Transaktion es ermögliche, das Portfolio und die Kapitalallokation noch stärker auf die zentralen Wachstumstreiber auszurichten. Winbond sei als führender Anbieter mit Schwerpunkt auf Speicherlösungen ein idealer Partner für das abgegebene Geschäft. Rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zehn Ländern wechseln zu Winbond, das die Sparte als eigenständiges Unternehmen weiterführen will.

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Warum Infineon sich von dem Geschäft trennt

Das nun verkaufte Geschäft stammt größtenteils aus der Übernahme des US-Chipherstellers Cypress Semiconductor im Jahr 2020 und galt für Infineon als Randgeschäft. Das Kerngeschäft des Konzerns liegt bei Leistungshalbleitern für die Stromversorgung sowie bei Mikrocontrollern, während die Produktion der verkauften Speicherchips künftig bei Auftragsfertigern liegt und Infineon dadurch nach Unternehmensangaben rund 350 Millionen Euro Umsatz verliert.

Strategisch treibt Infineon stattdessen das Geschäft mit Leistungshalbleitern für KI-Rechenzentren voran. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stieg der Umsatz im Segment Power & Sensor Systems um 14 Prozent auf 1,442 Milliarden Euro, getrieben von der Nachfrage aus dem Bereich Server und Data Center für künstliche Intelligenz. Zudem hat Infineon am 1. Juli die Übernahme des Analog/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams OSRAM abgeschlossen, das einen annualisierten Umsatzlauf von rund 230 Millionen Euro beisteuert.

Wie die Infineon-Aktie reagiert

Im XETRA-Handel gewann die Infineon-Aktie am Mittwoch letztlich rund 1,2 Prozent auf 55,00 Euro. Am Donnerstag dreht die Stimmung, im Tagesverlauf gibt die Aktie zeitweise 2,16 Prozent auf 53,81 Euro nach.

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Der Analystenkonsens von 15 befragten Häusern zeigt sich mit der Einstufung Strong Buy und einem mittleren Kursziel von 85,50 Euro insgesamt konstruktiv, wobei die Kurszielspanne von 60 bis 102 Euro erhebliche Unterschiede in der Bewertung offenbart. Morgan Stanley senkte die Einstufung am 8. September auf Hold mit und das Kursziel von 81 Euro auf 65 Euro, während UBS am 14. September bei Hold mit einem Kursziel von 64 Euro blieb. Demgegenüber bestätigte Berenberg sein Buy-Rating für die Aktie am 9. September mit Kursziel 100 Euro, Warburg Research bestätigte seine Kaufempfehlung am 7. September mit Kursziel 84 Euro.

Winbond-Deal als Signal für Anleger?

Für Anleger dürfte der Winbond-Deal vor allem ein Signal zur Fokussierung sein. Infineon trennt sich von einem margenschwachen Randgeschäft, das rund 350 Millionen Euro Umsatz beisteuerte, und nimmt dafür 1,12 Milliarden US-Dollar ein. Das frei werdende Kapital soll ins Kerngeschäft fließen, vor allem in Leistungshalbleiter für KI-Rechenzentren. Kurzfristig fehlt der abgegebene Umsatz, mittelfristig schärft der Verkauf das Profil rund um jenes Wachstumsfeld, in dem Infineon zuletzt am stärksten zulegte.

Die Zahlen stützen diese Ausrichtung. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 legte das Segment Power & Sensor Systems um 14 Prozent zu, getragen von Server und Data Center für künstliche Intelligenz, während der Konzern insgesamt einen Rekordumsatz meldete. Für das Schlussquartal stellt Infineon einen Umsatzsprung auf rund 4,7 Milliarden Euro und eine deutlich höhere Marge in Aussicht. Die entscheidende Frage für Anleger ist, ob die KI-Nachfrage die Umsatzlücke aus dem Speichergeschäft schnell genug schließt.

Derweil zeigt die Uneinigkeit bei den Analysten: Der Markt ringt noch darum, wie viel die Wette auf das KI-Geschäft am Ende wert ist.

Konkret lohnt der Blick auf den nächsten Berichtstermin. Dort zeigt sich, wie stark die Neuausrichtung auf KI-Rechenzentren die Lücke aus dem verkauften Speichergeschäft tatsächlich füllt und ob sich die gespaltene Analystenmeinung in eine klarere Richtung auflöst. Der Abschluss der Winbond-Transaktion selbst liegt mit der zweiten Jahreshälfte 2027 noch weit entfernt und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Bis dahin bleibt die KI-Nachfrage der Maßstab, an dem sich die Strategie messen lassen muss.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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