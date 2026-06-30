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Milliardendeal

Shell-Aktie mit Verlusten: Energiekonzern steigt groß aus: Milliarden-Deal im Golf von Mexiko

01.07.26 09:32 Uhr
Shell-Aktie gibt nach: Ölkonzern verkauft Offshore-Geschäft für 1,7 Milliarden Dollar | finanzen.net

Shell verkauft seinen Anteil an der Na-Kika-Plattform im Golf von Mexiko für rund 1,7 Milliarden Dollar, der Abschluss wird bis Jahresende erwartet.

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Der britische Energiekonzern Shell will seinen 50-prozentigen Anteil an der Na-Kika-Plattform und den umliegenden Feldern für 1,7 Milliarden Dollar verkaufen. Die Vermögenswerte im Golf von Mexiko werden von Tochtergesellschaften von Talos Energy und Ridgewood Energy übernommen. Das Geschäft umfasst auch die Shell gehörende Coulomb-Infrastruktur für die Pipeline-Anbindung. Nach Angaben von Shell wird der Abschluss der Transaktion bis Ende des Jahres erwartet. Der britische Branchenkonkurrent BP betreibt die Na-Kika-Plattform und will seinen Anteil nach dem Ausstieg von Shell behalten. Im Jahr 2025 bezog Shell täglich 37.000 Barrel Öläquivalent aus diesen Anlagen.

An der Börse in London verliert die Shell-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 29,11 GBP.

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Bildquellen: ksl / Shutterstock.com, Tupungato / Shutterstock.com

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