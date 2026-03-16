DAX22.742 -0,4%Est505.602 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 -1,2%Nas21.849 -1,1%Bitcoin60.603 +0,4%Euro1,1542 -0,3%Öl108,6 +1,0%Gold4.619 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Vincorion VNC001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schwächelt -- US-Börsen tiefer -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet DZ BANK die Airbus SE-Aktie Analyse: So bewertet DZ BANK die Airbus SE-Aktie
Alibaba-Aktie fällt nach Gewinneinbruch tief ins Minus - Prognosen verfehlt Alibaba-Aktie fällt nach Gewinneinbruch tief ins Minus - Prognosen verfehlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Milliardendeal

Thermo Fisher-Aktie im Plus: EU-Kommission genehmigt Clario-Übernahme

20.03.26 14:36 Uhr
NYSE-Aktie Thermo Fisher in Grün: Thermo Fisher darf Clario übernehmen | finanzen.net

Die Europäische Kommission hat die Übernahme des US-Medizintechnologie-Anbieters Clario Holdings durch das US-Unternehmen Thermo Fisher Scientific genehmigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Thermo Fisher Scientific Inc
407,50 EUR 0,40 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wettbewerbsbehörde teilte am Freitag mit, dass die Transaktion keine Wettbewerbsbedenken aufwerfe. Dies liege an den begrenzten Auswirkungen auf den Wettbewerb in den Märkten, in denen beide Unternehmen aktiv seien. Zudem werde der fusionierte Konzern nicht in der Lage sein, Konkurrenten vom Markt auszuschließen.

Wer­bung

Das wissenschaftliche Dienstleistungsunternehmen Thermo Fisher Scientific hatte im Oktober vereinbart, Clario für 8,88 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen. Hinzu kommen 125 Millionen Dollar im Januar 2027. Weitere bis zu 400 Millionen Dollar hängen von Clarios Geschäftsentwicklung in diesem und im nächsten Jahr ab.

Im NYSE-handel notiert die Thermo Fisher-Aktie zeitweise 0,64 Prozent höher bei 473,23 US-Dollar.

DJG/DJN/uxd/rio

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Thermo Fisher Scientific und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Thermo Fisher Scientific

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Thermo Fisher Scientific

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Thermo Fisher Scientific Inc

DatumRatingAnalyst
25.07.2019Thermo Fisher Scientific BuyNeedham & Company, LLC
16.07.2019Thermo Fisher Scientific BuyNeedham & Company, LLC
30.05.2019Thermo Fisher Scientific OutperformWolfe Research
23.05.2019Thermo Fisher Scientific Strong BuyNeedham & Company, LLC
22.04.2019Thermo Fisher Scientific Strong BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
25.07.2019Thermo Fisher Scientific BuyNeedham & Company, LLC
16.07.2019Thermo Fisher Scientific BuyNeedham & Company, LLC
30.05.2019Thermo Fisher Scientific OutperformWolfe Research
23.05.2019Thermo Fisher Scientific Strong BuyNeedham & Company, LLC
22.04.2019Thermo Fisher Scientific Strong BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
09.09.2016Thermo Fisher Scientific NeutralCleveland Research
22.11.2005Update Fisher Scientific International Inc.: Peer Thomas Weisel Partners
28.06.2005Update Thermo Electron Corp.: HoldDeutsche Securities
30.03.2005Update Thermo Electron Corp.: NeutralRobert W. Baird
17.03.2005Update Thermo Electron Corp.: Peer PerformThomas Weisel Partners
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Thermo Fisher Scientific Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen