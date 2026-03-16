Thermo Fisher-Aktie wenig verändert: EU-Kommission genehmigt Clario-Übernahme
Die Europäische Kommission hat die Übernahme des US-Medizintechnologie-Anbieters Clario Holdings durch das US-Unternehmen Thermo Fisher Scientific genehmigt.
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Die Wettbewerbsbehörde teilte am Freitag mit, dass die Transaktion keine Wettbewerbsbedenken aufwerfe. Dies liege an den begrenzten Auswirkungen auf den Wettbewerb in den Märkten, in denen beide Unternehmen aktiv seien. Zudem werde der fusionierte Konzern nicht in der Lage sein, Konkurrenten vom Markt auszuschließen.
Das wissenschaftliche Dienstleistungsunternehmen Thermo Fisher Scientific hatte im Oktober vereinbart, Clario für 8,88 Milliarden US-Dollar in bar zu kaufen. Hinzu kommen 125 Millionen Dollar im Januar 2027. Weitere bis zu 400 Millionen Dollar hängen von Clarios Geschäftsentwicklung in diesem und im nächsten Jahr ab.
Im vorbörslichen NYSE-handel notiert die Thermo Fisher-Aktie zeitweise 0,04 Prozent leichter bei 470,01 US-Dollar.
DJG/DJN/uxd/rio
DOW JONES
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