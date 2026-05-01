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Vodafone-Aktie im Minus: Konzern übernimmt VodafoneThree vollständig

05.05.26 11:41 Uhr
Vodafone stärkt Kontrolle: Vollständige Übernahme von VodafoneThree abgeschlossen - Aktie tiefer | finanzen.net

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone übernimmt die vollständige Kontrolle über die britische Mobilfunk-Tochter VodafoneThree.

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Vodafone Group PLC
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Der Konzern habe eine Vereinbarung zum Erwerb der 49-prozentigen Beteiligung der CK Hutchison Holding an dem bisherigen Gemeinschaftsunternehmen getroffen, wie Vodafone am Dienstag in London mitteilte. Der Kaufpreis liegt bei 4,3 Milliarden britischen Pfund (rund 4,9 Milliarden Euro). Nach Abschluss des Deals, der für die zweite Jahreshälfte erwartet wird, sei Vodafone der alleinige Eigentümer von VodafoneThree. Vodafone hält derzeit 51 Prozent an VodafoneThree. Das Unternehmen hat laut Mitteilung einen Unternehmenswert von 13,85 Milliarden Pfund.

Vodafone hatte Mitte 2023 den Zusammenschluss von Vodafone UK und Three UK angekündigt. Abgeschlossen wurde die Fusion im Mai 2025.

Die Vodafone-Aktie notiert in London zeitweise 0,63 Prozent tiefer bei 1,18 GBP.

/err/mne/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, ChameleonsEye / Shutterstock.com

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