SK hynix-Aktie startet heute an der NASDAQ: Was der Milliardenbörsengang für Anleger bedeutet

Milliardendebüt

10.07.26 07:14 Uhr

Der südkoreanische Speicherchipkonzern wagt einen der größten Börsengänge der Geschichte - und heute zeigt sich, wie der US-Markt das NASDAQ-Debüt bewertet.

• Analysten sehen Potenzial für eine Neubewertung der Aktie im Vergleich zu Micron Technology, mit einem möglichen Aufwärtspotenzial von bis zu 45 Prozent durch das US-Listing.

• Der Erlös aus dem US-Börsengang, der zu den größten in der Geschichte zählt, soll in den Ausbau der KI-Speicherchip-Produktion, insbesondere in den Yongin-Komplex und Verpackungsanlagen in Indiana, investiert werden.

• SK hynix hat heute mit der Notierung von 177,9 Millionen ADRs an der NASDAQ begonnen, um den Investorenkreis zu erweitern und den Unternehmenswert besser widerzuspiegeln.

SK hynix startet heute mit ADRs an der NASDAQ

Der Speicherchiphersteller emittiert 177,9 Millionen neue ADRs

Erlös soll den Ausbau der Produktion von KI-Speicherchips finanzieren

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SK hynix macht heute unter dem Tickersymbol "SKHY" seine Aktien auch für US-Anleger an der NASDAQ zugänglich. Mit der Notierung an der US-Technologiebörse soll der Investorenkreis verbreitert und eine Bewertung erreicht werden, die den Unternehmenswert nach eigener Einschätzung besser widerspiegelt.

Der südkoreanische Speicherchiphersteller emittierte dafür laut SEC-Registrierung im Rahmen der Zweitnotiz 177,9 Millionen neue American Depositary Shares (ADSs), die in Form von ADRs (American Depositary Receipt) gehandelt werden. Zehn ADSs entsprechen dabei einer Stammaktie, womit das US-Angebot etwa 2,5 Prozent der ausstehenden Aktien abbildet. Der Emissionspreis der ADR orientierte sich ebenfalls am Kurs der Stammaktien und betrug mit 149 US-Dollar rund ein Zehntel des Schlusskurses von 2.186.000 Won am 9. Juli in Seoul. Die Nachfrage der Investoren war offenbar groß: Wie Reuters unter Berufung auf Insider berichtete, war das Angebot mehr als siebenfach überzeichnet.

Kapital für den Ausbau der KI-Speicherproduktion

Im Rahmen seines US-Börsengangs nahm der südkoreanische Profiteur des KI-Booms 26,5 Milliarden US-Dollar ein. Zuvor hatte der Konzern den erwarteten Nettoerlös aus dem IPO laut SEC-Dokumenten bereits auf rund 28,0 Milliarden US-Dollar geschätzt - nach Abzug von Emissionsabschlägen, Emissionskosten und Provisionen. Das US-Listing von SK hynix ist somit gemessen am Emissionsvolumen der zweitgrößte Börsengang der Geschichte, hinter dem Börsengang von SpaceX im Juni 2026 und vor dem Saudi Aramco-IPO im Jahr 2019. Doch damit nicht genug: Der Börsengang der SK hynix-ADRs an der NASDAQ ist zudem auch das größte Listing eines ausländischen Unternehmens in den USA.

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Als Konsortialbanken fungieren dabei BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs und JPMorgan. Zusätzlich hatten die Cornerstone-Investoren Baillie Gifford, Coatue Management und Situational Awareness Partners bereits im Vorfeld Interesse signalisiert, im Rahmen des Börsengangs ADRs im Gesamtwert von bis zu 7 Milliarden US-Dollar zu zeichnen.

Der Erlös aus dem US-Börsengang an der NASDAQ soll nach Unternehmensangaben in den Ausbau der Produktion von KI-Speicherchips fließen, vor allem in den neuen Yongin-Halbleiterkomplex sowie in Verpackungsanlagen für High Bandwidth Memory (HBM), darunter eine Anlage im US-Bundesstaat Indiana. SK hynix hält nach Einschätzung des Marktforschers Counterpoint rund 60 Prozent des weltweiten HBM-Marktanteils und zählt zu den zentralen Zulieferern von NVIDIA.

Rekordrally und Rückschläge in Seoul

In Südkorea hat die Aktie von SK hynix in den letzten Monaten einen äußerst starken Lauf hingelegt und innerhalb der vergangenen zwölf Monate rund 700 Prozent an Wert hinzugewonnen (Stand: Schlusskurs vom 9. Juli 2026). Getrieben vom Boom bei KI-Speicherchips löste SK hynix im Juni 2026 sogar erstmals Samsung Electronics als wertvollstes Börsenunternehmen Südkoreas ab, nach einem Vierteljahrhundert ununterbrochener Führung durch den Rivalen. Die Rally verlief allerdings nicht ohne Rückschläge: In den letzten Wochen sackte der Anteilsschein in Seoul aufgrund von Gewinnmitnahmen und KI-Sorgen mehrfach deutlich ab und liegt nun klar unter seinem 52-Wochen-Hoch. Mehrere koreanische Broker werteten die Korrektur jedoch als übertrieben.

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Die jüngsten Quartalsergebnisse lieferten eine klare Wachstumsstory: Im ersten Quartal 2026 erzielte SK hynix nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 52,6 Billionen Won, einen Nettogewinn von rund 40,3 Billionen Won sowie einen operativen Gewinn von etwa 37,6 Billionen Won. Der operative Gewinn lag damit mehr als fünfmal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Die operative Marge betrug im Berichtszeitraum 72 Prozent, was selbst im Vergleich zu führenden Logikchip-Herstellern ungewöhnlich hoch ist. Für das laufende zweite Quartal stellte das Unternehmen einen weiteren Anstieg der DRAM- und NAND-Auslieferungen in Aussicht. Die Investitionen für 2026 sollen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen, vor allem für den Ausbau des Yongin-Komplexes und den Kauf von EUV-Anlagen.

Analysten sehen Chance auf Bewertungsangleichung

Am US-Listing selbst entzündet sich unter Investoren vor allem eine Wette auf eine Bewertungsangleichung an Micron Technology. Ha SeokKeun, Investmentchef von Eugene Asset Management in Seoul, sieht laut Bloomberg Spielraum für eine deutliche Neubewertung und rechnet im Basisszenario mit rund 30 Prozent Aufwärtspotenzial für die Seoul-notierten Aktien und rund 45 Prozent für die ADRs. Auch Jupiter Asset Management erwartet Aufwärtspotenzial durch das US-Listing: "Wir sind der Ansicht, dass SK hynix zumindest auf dem Bewertungsniveau von Micron notieren sollte", wird Sam Konrad, Investmentmanager bei Jupiter Asset Management, bei Bloomberg zitiert. Die Analysten von HSBC erhöhten daneben ihr Kursziel für die Seoul-notierte Aktie Ende Juni um 38 Prozent und begründeten dies mit der besseren Zugänglichkeit für globale Investoren.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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