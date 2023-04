World Wrestling Entertainment-Aktie knickt an der NYSE vorbörslich ein: UFC-Mutterkonzern Endeavor übernimmt WWE - Börsengang nach Abschluss der Übernahme

Der UFC-Mutterkonzern Endeavor gab am Montag bekannt, den Wrestling-Vermarkter zu übernehmen. WWE werde bei dem Deal mit 9,3 Milliarden Dollar (8,6 Mrd Euro) bewertet. Durch die Fusion entstehe ein globaler Sport-Entertainment-Riese mit einem Unternehmenswert von insgesamt über 21 Milliarden Dollar. Endeavor werde mit 51 Prozent die Kontrollmehrheit an dem neuen Konzern halten, der nach Abschluss der Übernahme in der zweiten Jahreshälfte an die Börse gehen soll. Die restlichen 49 Prozent erhalten die bestehenden WWE-Aktionäre.

Die World Wrestling Entertainment-Aktie verliert an der NYSE vorbörslich zeitweise 6,31 Prozent auf 85,50 Euro.

