zooplus-Aktie +41 %: Finanzinvestor Hellman & Friedman will zooplus übernehmen

Hellman & Friedman bietet den zooplus -Aktionären 390 Euro je Aktie in bar zahlen, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Das ist ein Aufschlag von 40 Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Insgesamt wären das rund 2,8 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat des SDAX -Konzerns begrüßten das geplante Angebot in einer Stellungnahme. Mit der vom Hellman & Friedman eingesetzten Zwischengesellschaft Zorro Bidco habe das Unternehmen eine Investorenvereinbarung geschlossen mit der Absicht, eine strategische Partnerschaft einzugehen. Die Mindestannahmeschwelle für das Gebot soll bei 50 Prozent plus einer Aktie liegen. Behörden müssten dem Deal ebenfalls zustimmen, hieß es.

Im XETRA-Handel springt die zooplus-Aktie zeitweise um 41,05 Prozent auf 392,40 Euro.

