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Munich-Re-Aktie: Rückversicherer warnt vor rasant wachsender Cyberkriminalität

25.03.26 15:31 Uhr
Munich-Re-Aktie: Rückversicherer warnt - Cyberkriminalität könnte Schäden von 14 Billionen Dollar verursachen | finanzen.net

Die weltweite Cyberkriminalität ist auf dem Vormarsch. Im Jahr 2028 könnten durch sie Schäden von 14 Billionen US-Dollar entstehen, schätzt der Rückversicherer Munich Re.

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
525,40 EUR 4,40 EUR 0,84%
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Das sei mehr als die kombinierte Wirtschaftsleistung von Deutschland, Japan und Indien. Immer häufigere und raffiniertere Angriffe seien eine Belastung für alle Gesellschaften und Volkswirtschaften.

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Alleine im Bereich Ransomware - also Angriffe, bei denen Rechner oder Systeme quasi in Geiselhaft genommen werden, um Lösegeld zu erpressen - ist die Zahl der öffentlich gelisteten Angriffe nach Daten der Rückversicherung im vergangenen Jahr um fast 50 Prozent gestiegen - "und die Attacken halten im Jahr 2026 unvermindert an".

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"Die Cyberkriminalität entwickelt sich weiter zu einer hyperorganisierten, dienstleistungsorientierten 'Branche'". Sie werde für "neue Marktteilnehmer zunehmend attraktiv", weil man weniger Fähigkeiten und Kapital benötige, um einzusteigen, schreibt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in einer aktuellen Analyse.

Der Einsatz von Ransomware sei für Angreifer äußerst profitabel. Ransomware-Syndikate böten Abonnements mit Modulen für verschlüsselte Geldwäsche, Marketing, Informationsdiebstahl bis hin zu Dienstleistungen wie "Kundensupport" für Opfer. Obwohl große Anbieter zerschlagen worden seien, hätten sich seitdem kleinere, schwerer zu verfolgende Gruppierungen neu organisiert, was zu mehr Vorfällen und größerer Volatilität führe.

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Technisch aufgerüstet

Zudem haben die Angreifer technisch aufgerüstet. "Deepfakes, Stimmenklone und synthetische Identitäten, bei denen echte Nutzerdaten mit gefälschten Informationen kombiniert werden, werden immer häufiger eingesetzt, um herkömmliche Schutzmaßnahmen zu umgehen", heißt es von der Munich Re.

Betroffen sind praktisch alle Branchen. Besonders oft aber Regierungen sowie Industrie- und Technologieunternehmen.

/ruc/DP/stw

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
23.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
09.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
04.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.03.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
27.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

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