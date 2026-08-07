NVIDIA-Aktie vor neuem Schub? KI-Riese plant Milliarden-Investment in Stargate-Partner Lancium

Milliardeninvest

08.08.26 12:52 Uhr

NVIDIA will offenbar bis zu drei Milliarden US-Dollar in den Energie-Infrastrukturentwickler Lancium investieren. Das könnte strategisch an Bedeutung gewinnen.

NVIDIA steigt offenbar bei einem Energie-Infrastrukturpartner von Stargate ein

Ein Börsengang des Zielunternehmens steht laut Bericht bereits im Raum

Die Beteiligung reiht sich in eine lange Liste von KI-Investments ein

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NVIDIA plant einem Bericht des US-Branchendienstes "The Information" zufolge eine Kapitalbeteiligung von bis zu drei Milliarden US-Dollar an Lancium, dem Entwickler der Energie-Infrastruktur für die KI-Initiative Stargate. Der Schritt würde die bislang größte direkte Beteiligung des Chipherstellers an einem Energie-Infrastrukturentwickler im Stargate-Umfeld markieren und unterstreicht, wie eng NVIDIA sein Wachstum mit dem Ausbau von Rechenzentren verknüpft.

Zwei Milliarden zum Start, eine weitere bei Etappenzielen

NVIDIA, einer der weltweit führenden Anbieter programmierbarer Grafikprozessoren, soll dem Bericht zufolge zunächst zwei Milliarden US-Dollar für einen Anteil von rund 20 Prozent an Lancium zahlen. Eine weitere Milliarde könnte fließen, sollte Lancium bestimmte Schwellenwerte erreichen, darunter Netzanschlüsse. Die Vereinbarung bewertet Lancium einschließlich seines Flächenportfolios und seiner Stromanschlüsse mit rund zehn Milliarden US-Dollar.

Lancium wird vom Finanzinvestor Blackstone unterstützt und entwickelt die Energie-Infrastruktur für Stargate. Das Unternehmen besitzt den rund 1.000 Acre großen Lancium Clean Campus in Abilene, Texas, der als erster operativer Standort der Initiative dient. Das frische Kapital soll Lancium beim Ausbau seines Geschäfts helfen, während das Unternehmen einen möglichen Börsengang im Jahr 2027 prüft. NVIDIA und Lancium äußerten sich zunächst nicht zu der Transaktion.

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NVIDIA-Aktie und die Rolle im Stargate-Konsortium

Stargate ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SoftBank, OpenAI und Oracle zum Bau von Rechenzentren, das US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 im Weißen Haus ankündigte. Die beteiligten Unternehmen wollen demnach bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der digitalen KI-Infrastruktur investieren. NVIDIA hatte bereits nach der ursprünglichen Ankündigung an Wert gewonnen, da der Konzern als zentraler Zulieferer für die dafür benötigten Chips gilt.

Die mögliche Lancium-Beteiligung reiht sich in eine wachsende Zahl milliardenschwerer Kapitalverpflichtungen NVIDIAs in KI-Infrastrukturpartner ein. Für den Chipkonzern bedeutet ein direkter Anteil an einem Energie-Infrastrukturentwickler eine engere Verzahnung mit dem physischen Ausbau der Rechenzentren, auf deren Nachfrage das eigene Geschäft mit Data-Center-Plattformen aufbaut.

NVIDIA-Aktie wieder auf dem Vormarsch

Die NVIDIA-Aktie hat eine erfolgreiche Handelswoche hinter sich gebracht. Auf Sicht von fünf Handelstagen haben Investoren ein Plus von mehr als acht Prozent in ihren Depots. Allein am Freitag schloss die Aktie an der NASDAQ 2,27 Prozent fester bei 223,96 US-Dollar, nachbörslich zeigt sie sich kaum verändert.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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