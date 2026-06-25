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Milliardeninvestitionen

Speicherchiphersteller Micron hilft Globalwafers beim US-Produktionsausbau

Speicherchiphersteller Micron hilft Globalwafers beim US-Produktionsausbau

Der US-Speicherchip-Hersteller Micron will mit Milliardeninvestitionen die US-Lieferketten für Halbleiter stärken.

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Geplant sind Ausgaben von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, darunter eine strategische Finanzierungshilfe von 500 Millionen Dollar für den Halbleiterwafer-Produzenten Globalwafers, wie Micron am Donnerstag mitteilte. Mit dem Geld sollen die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten des Werkes Globalwafers America zur Herstellung von 300-Millimeter-Siliziumrohwafern am Standort Sherman im Bundesstaat Texas ausgebaut werden. Beide Unternehmen schlossen in dem Zusammenhang auch ein zehnjähriges Lieferabkommen, dass Micron Technology Zugriff auf einen bedeutenden Teil der Waferkapazitäten gebe.

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Im Zuge des rasanten Ausbaus der weltweiten KI-Kapazitäten kommen Speicherchiphersteller wie Micron, Samsung und SK hynix schon länger mit der Produktion nicht hinterher. Gleichzeitig versuchen die USA schon länger ihre Abhängigkeit von Asien, insbesondere von China, bei Halbleitern zu verringern.

Globalwafers ist ein Konkurrent des deutschen Konzerns Siltronic, der ebenfalls Siliziumwafer herstellt, die dann von den Kunden zu Computerchips weiterverarbeitet werden. 2021 hatte Globalwafers versucht Siltronic zu übernehmen, was am Ende aber scheiterte.

/mis/nas/he

BOISE (dpa-AFX)

Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

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15.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets