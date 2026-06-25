Speicherchiphersteller Micron hilft Globalwafers beim US-Produktionsausbau
Der US-Speicherchip-Hersteller Micron will mit Milliardeninvestitionen die US-Lieferketten für Halbleiter stärken.
Werte in diesem Artikel
Geplant sind Ausgaben von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, darunter eine strategische Finanzierungshilfe von 500 Millionen Dollar für den Halbleiterwafer-Produzenten Globalwafers, wie Micron am Donnerstag mitteilte. Mit dem Geld sollen die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten des Werkes Globalwafers America zur Herstellung von 300-Millimeter-Siliziumrohwafern am Standort Sherman im Bundesstaat Texas ausgebaut werden. Beide Unternehmen schlossen in dem Zusammenhang auch ein zehnjähriges Lieferabkommen, dass Micron Technology Zugriff auf einen bedeutenden Teil der Waferkapazitäten gebe.
Im Zuge des rasanten Ausbaus der weltweiten KI-Kapazitäten kommen Speicherchiphersteller wie Micron, Samsung und SK hynix schon länger mit der Produktion nicht hinterher. Gleichzeitig versuchen die USA schon länger ihre Abhängigkeit von Asien, insbesondere von China, bei Halbleitern zu verringern.
Globalwafers ist ein Konkurrent des deutschen Konzerns Siltronic, der ebenfalls Siliziumwafer herstellt, die dann von den Kunden zu Computerchips weiterverarbeitet werden. 2021 hatte Globalwafers versucht Siltronic zu übernehmen, was am Ende aber scheiterte.
/mis/nas/he
BOISE (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Charles Knowles / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com
Aktuelle Micron Technology Aktie News
Micron Technology Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets