Milliardenmarkt

Die Eli Lilly-Aktie hat ein neues Rekordhoch erreicht, nachdem der US-Pharmakonzern mit CVS Caremark eine Vereinbarung zur Erstattung seiner GLP-1-Medikamente geschlossen hat.

• Eli Lilly erreicht neues Rekordhoch nach CVS-Deal zu GLP-1-Erstattung

• Zugang zu Abnehm-Medikamenten könnte sich für Millionen US-Patienten erweitern

• Wettbewerb mit Novo Nordisk im Milliardenmarkt GLP-1 bleibt hochdynamisch



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Eli Lilly hat an der Börse ein neues Rekordhoch erreicht, nachdem bekannt wurde, dass eines der einflussreichsten Pharmacy-Benefit-Management-Unternehmen (PBM) der USA künftig die GLP-1-Medikamente des Konzerns in seine Versicherungsformulare aufnehmen wird. So schloss die Aktie des US-Pharmariesen am Donnerstag an der NASDAQ 4,05 Prozent höher bei 1.126,80 US-Dollar. Bei 1.149,10 US-Dollar wurde sogar ein neuer Höchststand markiert - deutlich über dem bisherigen Rekordschlusskurs von 1.109,94 US-Dollar im November 2025. Vorbörslich setzt sich die Aufwärtsbewegung in gemächlicherem Tempo fort: Zeitweise steht hier ein Kursplus von 0,17 Prozent bei 1.128,77 US-Dollar an der Tafel.

CVS-Deal könnte Zugang für Millionen Patienten öffnen

Der zentrale Kurstreiber ist eine neue Vereinbarung mit dem PBM von CVS Health. Laut einer Unternehmensmitteilung soll CVS Caremark bereits ab Montag die neue GLP-1-Pille Foundayo und ab dem 1. Oktober die Abnehm-Injektion Zepbound in die Erstattung aufnehmen. Damit könnte sich der Zugang zu den stark nachgefragten Medikamenten deutlich ausweiten, da CVS Caremark rund 90 Millionen Patienten in den USA verwaltet.

Für Eli Lilly ist dieser Schritt strategisch entscheidend, da PBMs als zentrale Vermittler zwischen Versicherern, Arbeitgebern und Pharmaherstellern über die Kostenübernahme von Medikamenten entscheiden. Gleichzeitig hatte Konkurrent Novo Nordisk mit seinem Blockbuster Wegovy bislang eine bevorzugte Stellung bei CVS inne.

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"Nicht alle Medikamente wirken bei Patienten auf die gleiche Weise", sagte Ilya Yuffa, Präsident von Lilly USA, laut MarketWatch. "Breitere Abdeckung gibt Millionen Amerikanern und ihren Ärzten echte Wahlmöglichkeiten in die Hand", fügte er hinzu.

Wettbewerb im Milliardenmarkt der Abnehm-Medikamente verschärft sich

Der Markt für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion zählt zu den dynamischsten Segmenten der Pharmaindustrie . Eli Lilly hat sich in den vergangenen Jahren mit Präparaten wie Zepbound und dem Diabetesmedikament Mounjaro eine führende Position erarbeitet. Letzteres gilt mittlerweile als weltweit meistverkauftes Medikament. Zudem war Lilly bereits das erste Pharmaunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar.

Trotzdem bleibt der Wettbewerb mit Novo Nordisk intensiv. Dessen Wegovy-Pille war das erste orale GLP-1-Präparat zur Gewichtsreduktion und verzeichnet weiterhin höhere Verschreibungszahlen in den USA als das neuere Lilly-Präparat Foundayo.

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Analysten sehen jedoch erhebliches Potenzial durch den neuen CVS-Deal. So erklärte David Risinger von Leerink Partners laut MarketWatch, die Entscheidung "erweitert den adressierbaren Verschreibungsmarkt für Zepbound und Foundayo erheblich".

Novo Nordisk vs. Eli Lilly: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Anleger des dänischen Konkurrenten Novo Nordisk lassen sich von diesen Neuigkeiten jedoch nicht beirren: Zeitweise steigt das Papier im Heimathandel um 0,51 Prozent auf 295,10 DKK. Ein Unternehmensvertreter betonte laut MarketWatch, dass die eigenen Produkte weiterhin eine bevorzugte Position bei CVS Caremark hätten.

Für Anleger bedeutet das vor allem: Der Wettbewerb im GLP-1-Segment bleibt hochdynamisch, kurzfristige Marktanteilsverschiebungen sind zwar möglich, eine klare Vorentscheidung im Milliardenmarkt ist jedoch nicht erkennbar. Vielmehr rücken strukturelle Faktoren wie Erstattungsentscheidungen und Versicherungszugänge zunehmend in den Mittelpunkt der Investment-Story.

Dennoch könnte der CVS-Deal für Eli Lilly ein entscheidender Wachstumstreiber sein. Die Erweiterung des Zugangs zu GLP-1-Medikamenten stärkt nicht nur die Marktposition des Konzerns, sondern befeuert auch die Fantasie der Anleger - sichtbar im neuen Rekordhoch der Aktie.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.