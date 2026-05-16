DAX24.607 -0,5%Est505.960 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 -0,8%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.635 -0,3%Euro1,1610 -0,1%Öl104,9 ±-0,0%Gold4.523 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Softbank im Fokus
Top News
Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX vor starkem Start - 25.000 Punkte wieder im Blick Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX vor starkem Start - 25.000 Punkte wieder im Blick
Schuhkonzern profitiert von HOKA und UGG! Deckers schlägt Erwartungen, doch Frachtkosten belasten! Schuhkonzern profitiert von HOKA und UGG! Deckers schlägt Erwartungen, doch Frachtkosten belasten!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Milliardenoffensive

HHLA-Aktie: Senat sieht Investitionsbedarf im Hamburger Hafen bei acht Milliarden

22.05.26 07:30 Uhr
HHLA-Aktie: 8-Milliarden-Investitionen für den Hamburger Hafen | finanzen.net

Bis Ende des Jahrzehnts schätzt der rot-grüne Senat den Investitionsbedarf für die zivilen und militärischen Nutzungen des Hamburger Hafens auf mehr als acht Milliarden Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
21,70 EUR 0,10 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Summe verteile sich zu circa 60 Prozent auf Brücken, rund 27 Prozent auf Kaimauern beziehungsweise wasserseitige Infrastruktur und circa 6 Prozent auf Schieneninfrastruktur, heißt es in der Senatsantwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Antonia Goldner.

Der verbleibende Teil verteile sich auf weitere Projekte unter anderem in den Bereichen Energie und Flächenherrichtungen. Die Straßeninfrastruktur werde im Wesentlichen durch Brückeninvestitionen abgedeckt, schreibt der Senat weiter.

CDU fordert nachvollziehbare Darlegung der Summe

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte die Summe von acht Milliarden Euro vor drei Wochen bei der Nationalen Maritimen Konferenz in Emden genannt und einmal mehr ein größeres finanzielles Engagement des Bundes gefordert. Wie sich die Zahl zusammensetzt, sagte er nicht. Goldner hakte deshalb nach.

"Wer heute Milliardenbedarfe formuliert, muss dem Parlament und der Öffentlichkeit nachvollziehbar darlegen, wie sich diese Summen zusammensetzen, welche Prioritäten gelten und welche Versäumnisse der Vergangenheit zu dieser Entwicklung beigetragen haben", sagte die hafenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion der Deutschen Presse-Agentur.

Hohe Baukosten und Großprojekte sorgen für hohen Bedarf

Die Summe von rund acht Milliarden Euro basiere "auf einer indikativen Gesamteinschätzung der Hamburg Port Authority" zu den anstehenden und absehbaren strategischen Hafenprojekten, schreibt der Senat in seiner Antwort.

Als wichtigste Gründe für den hohen Investitionsbedarf werden neben einer allgemeinen Steigerung der Baukosten die Planung langfristiger Großprojekte wie die Transformation des Waltershofer Hafens sowie der Umstand genannt, "dass eine Reihe von Großinfrastrukturen aufgrund langjähriger Nutzung saniert oder erneuert werden müssen". Als Beispiele wurden die zu ersetzende Köhlbrandbrücke "oder wichtige Kaimauern" angeführt.

Hamburg sei der mit Abstand größte deutsche Seehafen und drittgrößter Containerhafen Europas. "Diese Infrastruktur zu erhalten und zu entwickeln, erfordert erhebliche finanzielle Anstrengungen."

Goldner fordert Aufarbeitung des Investitionsstaus

Goldner reichen die Angaben nicht aus. "Statt belastbarer Zeitreihen, transparenter Projektlisten und nachvollziehbarer Prioritäten liefert der Senat vor allem allgemeine Hinweise auf "indikative Einschätzungen" und "strategische Bewertungen"", sagte sie.

Seit 15 Jahren verantwortet die SPD als Regierungspartei die Hafenpolitik - "und damit auch den erheblichen Investitions- und Sanierungsstau, der sich in den letzten Jahren aufgetürmt hat", sagte Goldner. "Gerade, wenn der Senat eine zusätzliche Unterstützung des Bundes einfordert, muss ehrlich aufgearbeitet werden, warum offenbar über viele Jahre nicht ausreichend Mittel bereitgestellt wurden, um zentrale Hafeninfrastrukturen sukzessive zu modernisieren, zu erneuern und dauerhaft in Schuss zu halten."

/fi/DP/zb

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: HHLA

Nachrichten zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumMeistgelesen

Analysen zu HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)

DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.11.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
09.09.2021HHLA KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.08.2021HHLA BuyKepler Cheuvreux
25.05.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
26.03.2021HHLA buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
17.02.2023HHLA HoldWarburg Research
17.05.2022HHLA HoldWarburg Research
21.10.2021HHLA HoldWarburg Research
22.09.2021HHLA HoldWarburg Research
16.08.2021HHLA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.09.2023HHLA SellWarburg Research
17.05.2023HHLA SellWarburg Research
23.03.2023HHLA SellWarburg Research
01.08.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
22.05.2018HHLA SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen