Bloom Energy überrascht auf ganzer Linie - Aktie springt nach Rekordquartal an
Rekordumsatz, deutlich höherer Gewinn und eine angehobene Jahresprognose: Bloom Energy liefert starke Quartalszahlen und sorgt für einen Kurssprung der Aktie.
Werte in diesem Artikel
- Umsatz im zweiten Quartal 2026 springt auf 1,065 Milliarden US-Dollar
- Bereinigtes EPS von 0,78 US-Dollar übertrifft Erwartungen
- Bloom Energy hebt Jahresprognose für Umsatz und Gewinn deutlich an
Die Aktie von Bloom Energy schießt am Donnerstag im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 9,31 Prozent auf 179,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Anbieter von Festoxid-Brennstoffzellen für das zweite Quartal 2026 einen Rekordumsatz und eine deutlich angehobene Jahresprognose vorgelegt hat. Der Sprung markiert eine der stärksten Tagesreaktionen der vergangenen Monate und fällt in eine Woche, in der die US-Notenbank die Märkte mit einer unveränderten Zinsentscheidung verunsichert hat.
Umsatz springt erstmals über die Milliardenschwelle
Im zweiten Quartal 2026 erzielte Bloom Energy laut eigener Mitteilung einen Umsatz von 1,065 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analysten-Erwartungen. Erstmals in der Unternehmensgeschichte kletterte der Quartalsumsatz damit über die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie lieferte der Brennstoffzellen-Spezialist mit 0,78 US-Dollar Non-GAAP-Ergebnis deutlich mehr als erwartet. Wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, war vor allem das Produktgeschäft der entscheidende Treiber: Die Produkterlöse stiegen auf 935 Millionen US-Dollar, ein Plus von mehr als 215 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.
Management hebt Prognose für das Gesamtjahr deutlich an
Nach dem starken Quartal erhöhte das Management auch den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2026 spürbar. Die Umsatzprognose wurde von zuvor 3,4 bis 3,8 Milliarden US-Dollar auf eine neue Spanne von 3,9 bis 4,2 Milliarden US-Dollar angehoben. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie stellt Bloom Energy nun 2,55 bis 2,85 US-Dollar in Aussicht, nachdem zuvor eine Spanne von 1,85 bis 2,25 US-Dollar galt. Die Anhebung an beiden Enden der Bandbreite signalisiert nach eigener Darstellung des Unternehmens ein hohes Maß an Zuversicht in die weitere Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres, auch wenn das Management selbst keine Garantie für das Erreichen dieser Werte abgibt.
KI-Infrastruktur als zentraler Wachstumstreiber
Die Stärke des Quartals ist nach Angaben des Unternehmens überwiegend auf die Nachfrage aus dem Bereich der KI-Infrastruktur zurückzuführen. Hyperscaler, sogenannte Neo-Clouds und KI-Labore setzen die Festoxid-Brennstoffzellen von Bloom Energy zunehmend für die dezentrale Stromversorgung ihrer Rechenzentren ein, da klassische Netzanschlüsse mit dem schnell wachsenden Energiebedarf oft nicht Schritt halten können. CEO KR Sridhar betonte in der Telefonkonferenz die Geschwindigkeit der Umsetzung. So wurde das Rechenzentrum des Großkunden Oracle "binnen 55 Tagen" nach dem ersten Kontakt mit Strom versorgt. Diese kurze Vorlaufzeit gilt als einer der zentralen Wettbewerbsvorteile gegenüber traditionellen Energieprojekten, deren Genehmigungs- und Bauprozesse häufig deutlich länger dauern.
Bloom Energy-Aktie: Analysten reagieren mit angehobenen Kurszielen
Auf Analystenseite reagierten mehrere Häuser noch am selben Tag auf die Zahlen. Bernstein hob das Kursziel für die Bloom Energy-Aktie laut investing.com auf 282 US-Dollar an, beließ die Einstufung aber bei "Market Perform". Clear Street ging einen Schritt weiter und stufte die Aktie mit einem neuen Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" hoch, mit Verweis auf ein aus Sicht der Analysten attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Beide Einschätzungen fallen in eine Phase, in der sich die Aktie deutlich von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 351,28 US-Dollar entfernt hatte, sodass der jüngste Kursrücksetzer laut investing.com aus Sicht von Clear Street einen günstigeren Einstiegspunkt geschaffen habe.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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