Milliardenschwere Übernahmen

Die Pharma- und Biotechbranche sorgt für Bewegung an den Börsen: Gleich zwei milliardenschwere Übernahmen treiben einzelne Aktien kräftig nach oben.

• Biogen übernimmt Apellis - Aktie steigt stark

• Eli Lilly kauft Centessa - Erfolgsprämien möglich

• Fokus auf Immunologie, seltene Erkrankungen und Orexin-Forschung



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Die Pharma- und Biotechbranche sorgt derzeit für kräftige Bewegung an den Aktienmärkten. Gleich mehrere milliardenschwere Übernahmen katapultierten zuletzt einzelne Titel in den Fokus der Anleger. Besonders spektakulär: Milliardenschwere Übernahmeangebote durch Branchengrößen und zeitweise Kurssprünge im dreistelligen Prozentbereich.

Biogen greift nach Apellis - Aktie explodiert

Für einen Paukenschlag sorgte die geplante Übernahme des US-Biotechunternehmens Apellis Pharmaceuticals durch den Pharmakonzern Biogen. Der Konzern will den Spezialisten für komplementbasierte Therapien für 41 US-Dollar je Aktie in bar übernehmen.

Die Nachricht ließ die Apellis-Aktie an der NASDAQ zeitweise um 136,4 Prozent auf 40,40 US-Dollar nach oben schießen. Biogen-Anleger scheinen jedoch nicht überzeugt: Stellenweise verliert der Titel deutliche 4,05 Prozent auf 179,98 US-Dollar.

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Laut Unternehmensangaben beläuft sich der Kaufpreis auf rund 5,6 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich erhalten Aktionäre sogenannte Contingent Value Rights (CVR), die weitere Zahlungen ermöglichen, falls das Medikament SYFOVRE bestimmte Umsatzschwellen erreicht.

Biogen setzt mit dem Deal gezielt auf Wachstum im Bereich Immunologie und seltene Erkrankungen. Die beiden bereits zugelassenen Medikamente EMPAVELI® und SYFOVRE® erzielten laut Unternehmensangaben im Jahr 2025 zusammen 689 Millionen US-Dollar Umsatz - mit erwartetem Wachstum im mittleren bis hohen Teenagerbereich bis mindestens 2028.

"Im Einklang mit unserer Strategie treibt diese Übernahme die laufende Transformation von Biogen unmittelbar voran. Die Ergänzung durch Apellis erweitert unser Wachstumsportfolio in der Immunologie und bei seltenen Erkrankungen mit zwei zugelassenen, erstklassigen Medikamenten und stärkt unser kurz- und langfristiges Wachstumspotenzial", so Biogen-Chef Christopher A. Viehbacher laut der Pressemitteilung.

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Eli Lilly übernimmt Centessa für Milliarden

Auch ein weiterer Branchenriese greift tief in die Tasche: Eli Lilly hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Biotechunternehmens Centessa Pharmaceuticals bekannt gegeben.

Die Aktie schnellte daraufhin an der NASDAQ zeitweise um 45,58 Prozent auf 40,15 Dollar nach oben. Eli Lilly-Titel gewinnen an der NYSE dagegen vergleichsweise moderate 2,64 Prozent auf 910,05 US-Dollar.

Der Deal bewertet Centessa mit rund 6,3 Milliarden US-Dollar. Aktionäre erhalten 38 US-Dollar je Aktie in bar sowie zusätzliche erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 9 US-Dollar pro Aktie, wenn bestimmte Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine erreicht werden.

Centessa entwickelt eine neue Klasse von Medikamenten, die auf den Orexin-Rezeptor 2 (OX2R) abzielen und unter anderem gegen übermäßige Tagesschläfrigkeit eingesetzt werden sollen. Besonders vielversprechend gilt der Wirkstoff Cleminorexton, der bereits in klinischen Studien getestet wird. "Centessa steht an der Spitze der Orexin-Forschung, und wir haben ein potenziell erstklassiges Portfolio von OX2R-Agonisten aufgebaut, das helfen könnte, neu zu definieren, was in der Neurowissenschaft möglich ist", wird Centessa-CEO Mario Alberto Accardi in der Pressemitteilung zitiert.

Übernahmen als Wachstumsmotor der Biotech-Branche

Die jüngsten Deals verdeutlichen einen klaren Trend: Große Pharmakonzerne sichern sich innovative Technologien und Wirkstoffpipelines zunehmend über Übernahmen kleinerer Biotechfirmen. Gerade spezialisierte Unternehmen mit fortgeschrittenen klinischen Programmen oder bereits zugelassenen Medikamenten stehen dabei im Fokus.

Für Investoren bedeutet diese Entwicklung zweierlei: Einerseits können Übernahmen kurzfristig massive Kurssprünge einzelner Aktien auslösen. Andererseits zeigt sie, wie hoch der strategische Wert innovativer Forschung in Bereichen wie Immunologie, Neurowissenschaften oder seltene Erkrankungen inzwischen eingeschätzt wird.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net