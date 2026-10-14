Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab
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CHARLOTTE/WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine Milliardenstrafe wegen Gesetzesverstößen hat der Bank of America im dritten Quartal Gewinneinbußen eingebrockt. Unter dem Strich verdiente das Institut 6,9 Milliarden US-Dollar (6,2 Mrd Euro) nach 8,3 Milliarden ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Charlotte (Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben der Strafe, die erst am Dienstagabend bekannt geworden war, drückte auch ein unerwartet schwacher Handel mit Anleihen und Aktien auf das Ergebnis. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an. Im vorbörslichen US-Handel ging es für die Aktie der Bank um rund vier Prozent abwärts.
Die Erträge des Instituts fielen im Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen im dritten Quartal 17 Prozent niedriger aus als vor einem Jahr. Im Aktienhandel wuchsen sie zwar um 11 Prozent, verfehlten jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Weil es im Privatkundengeschäft und der Vermögensverwaltung besser lief, konnte die Bank ihre gesamten Erträge dennoch um drei Prozent auf 30 Milliarden Dollar steigern./stw/nas/mis
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