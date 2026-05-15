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Dominion Energy-Aktie springt kräftig hoch: Mega-Fusion mit NextEra

18.05.26 20:09 Uhr
Dominion Energy-Aktie explodiert: Fusions mit NextEra treibt Aktie an der NYSE zweistellig hoch | finanzen.net

NextEra Energy und Dominion Energy wollen sich zum weltweit größten regulierten Stromversorger zusammenschließen und so ihre Position im boomenden Energiemarkt stärken.

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• NextEra Energy übernimmt Dominion Energy in einem Aktiendeal im Volumen von rund 67 Milliarden US-Dollar
• Dominion-Aktie reagiert mit einem zweistelligen Kurssprung auf die angekündigte Fusion
• Zusammenschluss zielt auf steigenden Strombedarf durch KI-Rechenzentren und Elektrifizierung

NextEra Energy und Dominion Energy haben eine weitreichende Fusion angekündigt, was den Aktienkurs von Dominion beflügelt: Das an der NYSE gelistete Papier gewinnt zeitweise 7,91 Prozent auf 66,61 US-Dollar. Für NextEra geht es hingegen um 7,07 Prozent auf 86,76 US-Dollar abwärts.

Im Rahmen der reinen Aktientransaktion erhalten die Aktionäre von Dominion Energy zum Abschluss der Transaktion ein festes Umtauschverhältnis von 0,8138 Aktien von NextEra Energy für jede ihrer Aktien. Dies führe dazu, dass die Aktionäre von NextEra Energy und Dominion Energy jeweils etwa 74,5 bzw. 25,5 Prozent des fusionierten Unternehmens halten. Damit beläuft sich der Wert der Transaktion auf rund 66,8 Milliarden US-Dollar.

Dominion & NextEra setzen auf steigenden Strombedarf

Wie NextEra in einer Mitteilung berichtet, soll durch den Zusammenschluss "das weltweit größte regulierte Stromversorgungsunternehmen" entstehen. Die kombinierte Gesellschaft soll zudem Nordamerikas führende Plattform für Energieinfrastruktur werden.

Die beiden Konzerne sehen einen langfristig wachsenden Strombedarf in den Vereinigten Staaten. Als Treiber nennen sie insbesondere Rechenzentren, industrielle Elektrifizierung sowie die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft. Die Parteien gehen davon aus, dass sich durch die Fusion zusätzliche Investitionen in Stromnetze und Energieinfrastruktur effizienter umsetzen lassen.

Aktionäre sollen vom Zusammenschluss profitieren

NextEra Energy betont, dass die Fusion sowohl für Kunden als auch für Aktionäre langfristige Vorteile schaffen soll. Dazu zählen höhere Investitionen in Infrastruktur, operative Synergien sowie eine stärkere Position im regulierten Versorgergeschäft.

Genehmigungen stehen noch aus

Der Zusammenschluss muss noch von den Aktionären beider Unternehmen sowie von verschiedenen Regulierungsbehörden genehmigt werden. Nach Angaben von NextEra Energy wird mit einem Abschluss der Transaktion in zwölf bis achtzehn Monaten gerechnet.

Was das für Privatanleger bedeutet

Für Privatanleger rückt mit der angekündigten Fusion vor allem die langfristige Entwicklung des US-Energiesektors in den Fokus. NextEra Energy und Dominion Energy setzen darauf, dass der steigende Strombedarf in den kommenden Jahren zusätzliche Investitionen in Netze und Energieversorgung erforderlich macht.

Anleger sollten jedoch beachten, dass die Transaktion noch regulatorisch geprüft werden muss. Bis zu einem möglichen Abschluss können sich sowohl die Bedingungen als auch die Marktreaktionen weiterhin verändern.

Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Alexandr Shevchen / Shutterstock.com, Chones / Shutterstock.com

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