L'Oreal kauft Luxuskosmetikmarke Aesop für 2,5 Milliarden Dollar - L'Oreal -Aktie gewinnt

a href="/aktien/lor%C3%A9al-aktie" target="_blank" rel="noopener">L'Oreal übernimmt die weltweit bekannte Marke Aesop von der brasilianischen Natura, wie die Parteien in der Nacht zum Dienstag mitteilten. Den Unternehmenswert bezifferte Natura auf gut 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,3 Mrd Euro). Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Natura will sich verstärkt auf seine Marken The Body Shop und Avon konzentrieren. Die Brasilianer hatten 2013 die Mehrheit an der in Australien gegründeten Marke Aesop übernommen. Aesop kam 2022 auf einen Jahresumsatz von 537 Millionen Dollar. Natura hatte zuvor einen Teil- oder Komplettverkauf der Marke geprüft. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete vor etwa einem Monat, dass auch andere Unternehmen wie etwa die Finanzinvestoren Permira und Primavera Capital aus China Interesse gezeigt hätten.

L'Oreal kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von rund 38,3 Milliarden Euro und will mit Aesop sein Luxuspflegegeschäft ausbauen. Der Chef der Luxus-Sparte, Cyril Chapuy, zeigte sich zuversichtlich, dass Aesop in den kommenden Jahren erheblich zum Wachstum des Geschäfts beitragen und die Umsatz-Milliarde knacken werde. Die Übernahme muss noch von den Behörden genehmigt werden.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit Blick auf die Übernahme der Luxuspflegemarke Aesop auf "Underperform" mit einem Kursziel von 296 Euro belassen. Mit dem Kauf weiche L'Oreal von der bisherigen Strategie ab, sich andere Marken zu einem früheren Zeitpunkt einzuverleiben, um so bedeutende Umsatzsynergien zu erzielen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Potenzial sei bei Aesop aber noch zu heben im Absatzland China, im Reiseverkehrsgeschäft sowie bei Duftstoffen.

An der EuroNext in Paris geht es für die Aktie von L'Oreal zeitweise 1,90 Prozent auf 419,05 Euro nach oben.

