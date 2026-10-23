DAX 25.157 -0,8%ESt50 6.046 -0,7%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,83 +0,8%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.749 +0,4%Euro 1,1201 -0,2%Öl 114,4 +1,0%Gold 4.022 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Milliardenübernahme

Schneider Electric-Aktie fällt: Aufsichtsbehörde fordert Nachbesserungen bei Shelly-Übernahme

Schneider Electric-Aktie fällt: Aufsichtsbehörde fordert Nachbesserungen bei Shelly-Übernahme

Die geplante Milliardenübernahme eines bulgarischen Elektronikherstellers durch einen französischen Technologiekonzern beschäftigt die zuständige Aufsichtsbehörde.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
231.85 EUR -8.35 EUR -3.48 %
Charts | News | Analysen
Shelly
65.00 EUR -0.90 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen

Der französische Technologiekonzern Schneider Electric muss für die geplante Übernahme der bulgarischen Shelly Group nacharbeiten. Die bulgarische Aufsichtsbehörde FSC habe die Bieterin aufgefordert, bestimmte Angaben in der Übernahmeofferte und deren Anlagen zu ergänzen und zu präzisieren, teilte die im SDAX gelistete Shelly Group am Freitag in Sofia mit. Dafür habe Schneider 20 Geschäftstage Zeit. Die geforderten Änderungen und Anpassungen bezögen sich nicht auf die wesentlichen Angebotsbedingungen einschließlich des Angebotspreises. Schneider will den Hersteller von vernetzten Elektro-Geräten aus Sofia für 70 Euro je Aktie übernehmen. Dies entspricht einer Bewertung von rund 1,2 Milliarden Euro.

Werbung

Schneider Electric-Aktie unter Druck

Die Aktie von Schneider Electric verliert in Paris zeitweise 1,34 Prozent auf 232,65 Euro. Shelly-Titel notieren unverändert.

SOFIA/MÜNCHEN/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Aktuelle Schneider Electric Aktie News

Werbung

Schneider Electric Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schneider Electric nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
21.10.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.