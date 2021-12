Uber-Rivale DiDi meldet milliardenschweren Umsatzeinbruch - DiDi-Aktie vorbörslich unter Druck

Aktien in diesem Artikel Uber 37,49 EUR

Wie aus den am Mittwochabend veröffentlichten Geschäftszahlen des Uber -Rivalen hervorgeht, ist vor allem das heimische Mobilitätsgeschäft für den drastischen Einbruch verantwortlich. Vom zweiten auf das dritte Quartal sank der Gesamtumsatz des Unternehmens um nahezu 13 Prozent.

Anfang Dezember hatte DiDi Global angekündigt, seinen Rückzug von der Börse in New York zu planen und für 2022 eine Notierung in Hongkong anzustreben.

Bereits im Sommer war der Tech-Konzern ins Visier der chinesischen Regulatoren geraten, die laut Berichten den nur wenige Tage zuvor absolvierten Börsengang von DiDi im Ausland hatten verhindern wollen. Die Cyberspace-Aufsichtsbehörde in Peking ordnete die Löschung der DiDi-App aus chinesischen App Stores an und sprach nach einer Untersuchung von "schwerwiegenden Verstößen" bei der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch das Unternehmen. Seither sind die Aktienwerte von DiDi um rund zwei Drittel gesunken.

Die Aufsichtsbehörden in Peking haben zuletzt eine ganze Reihe chinesischer Internet-Firmen untersucht und strengere Regeln für sie angekündigt.

Vorbörslich verliert die DiDi-Aktie an der NYSE stellenweise 4,86 Prozent auf 4,70 US-Dollar.

PEKING (dpa-AFX)

