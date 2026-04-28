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Milliardenzukauf

Kone-Aktie im Blick: Milliardenübernahme in Sicht - Kone will TK Elevator schlucken

29.04.26 07:10 Uhr
Aufzug-Giganten vor Fusion: Kone greift nach TK Elevator - Aktien im Blick | finanzen.net

Der finnische Aufzughersteller Kone steht Kreisen zufolge kurz vor der Übernahme des Branchenkollegen TK Elevator.

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Das Unternehmen werde dabei mit 29 Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Vereinbarung mit den beiden Finanzinvestoren Advent und Cinven könnte bereits am Mittwoch bekanntgegeben werden. Damit wäre der ebenfalls in Erwägung gezogene Börsengang von TK Elevator vom Tisch.

Bloomberg hatte bereits Mitte März unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass KoneGespräche über eine Übernahme führe. Die Eigentümer strebten dabei eine Bewertung von bis zu 25 Milliarden Euro an. Damals hieß es, Kone wolle in den folgenden Wochen eine Einigung erreichen.

TK Elevator beschäftigt rund 50.000 Menschen und erreichte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr übernahm Alat, eine Tochter des saudischen Staatsfonds 15 Prozent an dem Unternehmen. Die Transaktion bewertete TK Elevator inklusive Schulden mit mehr als 23 Milliarden Euro, wie Bloomberg damals berichtete.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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