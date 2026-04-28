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Milliardenzukauf

Kone-Aktie im Plus: Milliardenübernahme kommt - Kone schluckt TK Elevator

29.04.26 09:36 Uhr
Aufzug-Giganten vor Fusion: Kone greift nach TK Elevator - Aktien im Blick | finanzen.net

Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den Aufzughersteller TK Elevator von den Finanzinvestoren Cinven und Advent.

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Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien am Mittwoch mitteilten. Die Übernahme soll in bar und neuen a href="/aktien/kone-aktie">Kone-Aktien erfolgen, hieß es. Mit einem Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 gerechnet.

Der Zusammenschluss würde Kones Größe fast verdoppeln. Das neue Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern käme auf einen Jahresumsatz von rund 20,5 Milliarden Euro.

TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. Kone hatte damals schon mithilfe des Finanzinvestors CVC einen Versuch unternommen, TK Elevator zu übernehmen, kam aber nicht zum Zuge.

Im Heimathandel in Helsinki gewinnt die Kone-Aktie zeitweise 1,39 Prozent auf 57,08 Euro.

ESPOO/DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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