Milliardenzukauf

Der finnische Aufzughersteller Kone übernimmt den Aufzughersteller TK Elevator von den Finanzinvestoren Cinven und Advent.

Die Transaktion bewertet die ehemalige Aufzugsparte von Thyssenkrupp mit 29,4 Milliarden Euro inklusive Schulden, wie die Parteien am Mittwoch mitteilten. Die Übernahme soll in bar und neuen Kone-Aktien erfolgen, hieß es. Mit einem Abschluss wird frühestens im zweiten Quartal 2027 gerechnet. Die zuständigen Behörden müssen dem Deal noch zustimmen.

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TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. Kone hatte damals schon mithilfe des Finanzinvestors CVC einen Versuch unternommen, TK Elevator zu übernehmen, kam aber nicht zum Zuge.

Anteile des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp haben am Mittwoch vom Weiterverkauf der Ex-Aufzugsparte, an der das Unternehmen noch beteiligt ist, profitiert. Auf XETRA ging es zuletzt um 8,55 Prozent auf 9,49 Euro nach oben. Im Heimathandel in Helsinki verliert die Kone-Aktie zeitweise 7,36 Prozent auf 27,92 Euro. Analysten sehen den Essener Industriekonzern als einen großen Profiteur des Deals. So habe Thyssenkrupp im letzten Geschäftsbericht noch einen Anteil von 16,2 Prozent mit einem bilanzierten Buchwert von rund 1,1 Milliarden Euro ausgewiesen, schrieb Dominic O'Kane von JPMorgan. Laut Konditionen der Kone-Transaktion würde dies für ThyssenKrupp seinen Berechnungen nach eine Gegenleistung von insgesamt 3,27 Milliarden Euro implizieren. Davon erhielte Thyssenkrupp 0,8 Milliarden Euro in bar und 2,5 Milliarden Euro in Kone-Aktien. Dies müsse von Thyssenkrupp allerdings noch bestätigt werden.

Thyssenkrupp wollte sich zu den Details noch nicht äußern. "Wir prüfen derzeit die genauen Implikationen auf unseren Anteil an TK Elevator", sagte eine Sprecherin des Unternehmens.

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Die Transaktion sieht vor, dass das Konsortium um Cinven und Advent 5 Milliarden Euro in bar und 270 Millionen Kone-Aktien der Klasse B erhalten soll. Die bisherigen Aktionäre hielten an dem fusionierten Unternehmen 33,8 Prozent der Anteile und 18,3 Prozent der Stimmrechte, hieß es laut Mitteilung.

Der Zusammenschluss würde Kones Größe fast verdoppeln. Das neue Unternehmen mit mehr als 100.000 Mitarbeitern käme auf einen Jahresumsatz von rund 20,5 Milliarden Euro.

Kritik von Gewerkschaft

Die IG Metall hat mit Kritik auf die Ankündigung einer Übernahme des Aufzugherstellers TK Elevator (TKE) durch den finnischen Konkurrenten Kone reagiert. "Eine Ankündigung an die Presse und die Belegschaft, ohne vorher die Mitbestimmung - seien es die betrieblichen Mitbestimmungsgremien oder den Aufsichtsrat - zu informieren, ist ungeheuerlich", sagte der Bezirksleiter der IG Metall NRW und stellvertretende TKE-Aufsichtsratsvorsitzende Knut Giesler.

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In der Ankündigung sehe man einen Angriff auf die Mitbestimmung und die Beschäftigten in Deutschland, Europa und Global. "Darauf wird es auch entsprechende Reaktionen geben", so Giesler.

Giesler sieht "klaren Bruch der vertrauensvollen Zusammenarbeit"

Er nehme die Ankündigung des Zusammenschlusses mit sehr großer Verärgerung zur Kenntnis, sagte Giesler. "Der Betriebsrat und die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sehen darin einen klaren Bruch der vertrauensvollen Zusammenarbeit." Verhandlungen der letzten Wochen zu einem neuen Tarifvertrag, der einen möglichen Börsengang absichern sollte, seien damit ad absurdum geführt.

Um eine "ausführliche Information" zum weiteren Prozess zu bekommen, forderte die Gewerkschaft die Einberufung einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung innerhalb der nächsten sieben Tage.

TKE-Stellungnahme: Sind "im Austausch mit Mitbestimmung"

TKE reagierte auf die Kritik: "TKE sowie seine Gesellschafter nehmen die Äußerungen der Arbeitnehmervertreter wahr und befinden sich im Austausch mit der IG Metall und der Mitbestimmung." Die Parteien seien sich der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden von TKE bewusst und nähmen die Anliegen der Mitarbeitenden und ihrer Vertreter sehr ernst.

Der Unternehmenszusammenschluss unterliege noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, hieß es. "Die aufseiten von TKE getroffenen Vereinbarungen zur Mitbestimmung und Tarifverträgen gelten unverändert und bieten Sicherheiten für die Mitarbeitenden in Deutschland."

ESPOO/DÜSSELDORF (dpa-AFX)