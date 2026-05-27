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Millionen-Anleihe

Rheinmetall-Aktie profitiert: Bundeswehr bestellt tausende Transportfahrzeuge - RENK, HENSOLDT & Co. fester

28.05.26 14:23 Uhr
Rheinmetall-Aktie im Fokus: Mega-Bundeswehr-Auftrag treibt Kurs - RENK, HENSOLDT & Co. fester | finanzen.net

Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Lieferung von mehr als 2.000 militärischen Transportfahrzeugen erhalten.

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Der Auftrag im Wert von knapp über einer Milliarde Euro ist ein Abruf aus einem im Jahr 2024 geschlossenen Rahmenvertrag über insgesamt bis zu 6.500 Fahrzeuge, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Er wird im zweiten Quartal 2026 eingebucht.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um sogenannte "Ungeschützte Transportfahrzeuge" (UTF) in drei verschiedenen Varianten. Etwa 1.000 Fahrzeuge des Typs 8x8 mit vier Allradachsen sind für 15 Tonnen Nutzlast ausgelegt. Weitere rund 1.000 Fahrzeuge der Typen 4x4 und 6x6 mit zwei bzw. sechs Allradachsen können 3,5 Tonnen bzw 5 Tonnen Nutzlast transportieren. Die Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) werde noch in der ersten Jahreshälfte mit der Auslieferung beginnen. Die überwiegende Zahl der Fahrzeuge soll im laufenden Jahr ausgeliefert werden.

Rheinmetall platziert Anleihe über 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt

Rheinmetall hat erstmals seit dem Jahr 2010 eine klassische Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer Fälligkeit im Mai 2031 hat einen Kupon von 3,375 Prozent, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Zuletzt hatte Rheinmetall 2023 zwei Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro emittiert. Die Nachfrage der Investoren war den Angaben zufolge hoch. Das Orderbuch war mit dem 7,8-Fachen deutlich überzeichnet.

Die Erlöse aus der Anleihe sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung anstehender Fälligkeiten.

Credit Agricole CIB und Unicredit agierten als "Global Coordinators" und "active Bookrunners", Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale als zusätzliche "active Bookrunners" der Transaktion.

So bewegen sich die Rüstungsaktien

Rüstungskonzerne sind am Donnerstag europaweit auf Kaufinteresse gestoßen. Die Nachrichten aus dem Nahen Osten begünstigten die Branchenstimmung. In der Meerenge von Hormus lieferten sich die USA und der Iran trotz der bestehenden Waffenruhe und laufender Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitige Angriffe.

Im DAX führte Rheinmetall mit einem Plus von 3,42 Prozent auf 1.275,00 Euro die Gewinnerliste an. Damit setzten die Aktien ihre Erholung vom Mitte Mai markierten Tief seit April vergangenen Jahres fort. Der Konzern vermeldete einen Auftrag für mehr als 2.000 militärische Transportfahrzeuge im Wert von rund einer Milliarde Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research schrieben zudem, dass Rheinmetall-Finanzchef Klaus Neumann auf der hauseigenen "European Champions Conference" das Unternehmen auf einem guten Weg zu den Jahreszielen sehe.

Für 2026 steht beim einstigen Überflieger indes immer noch ein Kursrückgang von gut 17 Prozent zu Buche. Wegen der zunehmenden Bedeutung von Drohnen waren in den vergangenen Monaten auch Sorgen über das Produktportfolio des Dax-Konzerns aufgekommen, das bisher vor allem aus Rad- und Kettenfahrzeugen sowie Waffensystemen und Munition besteht.

Die Branchenkollegen aus der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe, die sich seit Jahresbeginn allesamt besser als Rheinmetall geschlagen haben, waren am Donnerstag ebenfalls gefragt. So zeigt sich die RENK-Aktie 4,47 Prozent stärker bei 54,94 Euro, HENSOLDT klettert um 3,08 Prozent auf 87,62 Euro und TKMS zieht um 7,27 Prozent auf 87,10 Euro an.

Der Spezialchemiekonzern Alzchem, der unter anderem den Sprengstoff Nitroguanidin herstellt, war mit einem Plus von 4,4 Prozent im Nebenwerte-Index SDAX unter den besten Werten.

In Paris waren die Aktien von Thales mit plus 2,4 Prozent ebenfalls begehrt. Für Leonardo in Mailand und BAE Systems in London ging es um 3,8 beziehungsweise 1,8 Prozent bergauf.

DOW JONES/dpa-AFX

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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