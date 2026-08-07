Millionen Autos mit Heimatkennzeichen unterwegs

07.08.26 06:06 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Idee mit den kleinteiligen Auto-Kennzeichen hat in den vergangenen Jahren viele Anhänger gefunden. Seit 2012 dürfen Landkreise und kreisfreie Städte zusätzliche Buchstabenkombinationen auf den Nummernschildern zulassen und haben davon reichlich Gebrauch gemacht.

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Seitdem sind nach einer aktuell vorgestellten Zählung der Hochschule Heilbronn fast 7 Millionen Autos, Motorräder und Hänger mit den 336 reaktivierten "Heimatkennzeichen" zugelassen worden. Am häufigsten wurde davon mit gut 128.000 Fällen das Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben MO für Moers ausgegeben. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 59 Millionen zugelassene Fahrzeuge mit rund 800 verschiedenen Kennzeichen.

Heimatgefühl am Auto

ZIG für das hessische Ziegenhain, TP für Templin in Brandenburg oder SLG für Saulgau in Baden-Württemberg - die wiederbelebten Nummernschilder wecken bei vielen Bürgern Heimatgefühle, meint Studienautor Ralf Bochert. Er sagt: "Gerade über das Autokennzeichen und die damit verbundene Individualität ist ein Identitätsbezug gegeben, der vielen Menschen wichtig ist."

Nach dem Willen des Bundesrats könnte es bald noch kleinteiliger zugehen, wenn weitere Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern eigene Kennzeichen ausgeben. Das hat die Länderkammer auf Antrag Hessens und Niedersachsens beschlossen und zur Umsetzung an die Bundesregierung weitergegeben. Ob und wann diese den Vorschlag umsetzt, ist bislang nicht bekannt.

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Kein eigener Zulassungsbezirk mehr notwendig

Bislang sind vor allem alte, durch Gebietsreformen weggefallene Kennzeichen wieder eingeführt worden. Dabei gab es Einschränkungen, etwa dass ein neuer, selbstständiger Kfz-Zulassungsbezirk gegründet werden musste. Dies soll nach den Vorstellungen der Länder künftig wegfallen.

Die Studie stützt sich nach Angaben der Hochschule auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes. Die Wiedereinführung früherer Ortskennungen stößt seit 2012 in vielen Regionen auf anhaltend großes Interesse./ceb/DP/zb