Millionen Euro für deutsche Fischer wegen teuren Kraftstoffs

21.08.26 15:18 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf Fischer bis Ende des Jahres mit 4,5 Millionen Euro unterstützen, um die höheren Kraftstoffpreise abzufedern. Das teilte die EU-Kommission mit. Die Beihilfen können wegen der Krise im Nahen Osten bis Ende des Jahres als Zuschüsse gewährt werden. Pro Fischerei- und Aquakulturunternehmen werden demnach maximal 50.000 Euro ausgezahlt - bis zu 70 Prozent des geschätzten Anstiegs der Kraftstoffkosten in den vergangenen Monaten.

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Staatshilfe unterliegt in der EU strengen Regeln, um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. Wegen der Auswirkungen der Krise im Nahen Osten wurden die Vorgaben bis Ende des Jahres gelockert und die EU-Mitgliedstaaten dürfen besonders helfen./wea/DP/he