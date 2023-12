Millionen Kunden von Kyivstar in der Ukraine weiter ohne Netz

KIEW (dpa-AFX) - Mehr als zwei Tage nach einem beispiellosen Sabotageakt sind weiter Millionen Kunden des größten ukrainischen Mobilfunkanbieters Kyivstar ohne mobile Telefonie und Internet. Selbst in der Hauptstadt Kiew war am Donnerstag keine Verbindung über Kyivstar möglich. Die Webseite des Unternehmens hatte ebenfalls den Normalbetrieb nicht wieder aufgenommen und enthielt weiter nur einen Warnhinweis. Kyivstar hatte am Abend zuvor eine teilweise Wiederherstellung des Netzes - beginnend mit Telefongesprächen - angekündigt.

Am Dienstagmorgen war nach einem mutmaßlich russischem Sabotageakt das Netz von Kyivstar komplett ausgefallen. Der Anbieter hat eigenen Angaben nach gut 24 Millionen Abonnenten. Der Ausfall des mobilen Internets gilt als beispiellos in der Geschichte des Landes. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 21 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg./ast/DP/jha