Millionen-Strafe für norwegische Bank DNB

OSLO (dpa-AFX) - Die norwegische Bank DNB (DNB ASA) muss 400 Millionen Kronen (rund 40 Millionen Euro) Strafe zahlen, weil sie gegen das Geldwäschegesetz verstoßen hat. Man habe bei einer Prüfung im Jahr 2020 erhebliche Mängel festgestellt, teilte die norwegische Finanzaufsicht am Montag mit. Die DNB werde aber nicht selbst der Geldwäsche verdächtigt.

Konkret geht es um die Kundenbeziehungen zu Unternehmen der Samherji-Gruppe, ein isländisches Fischereiunternehmen, das Bestechungsgelder in Millionenhöhe an namibische Politiker gezahlt haben soll. Die Vergehen betreffen hauptsächlich Angelegenheiten, die veraltet sind oder nach dem vorherigen Geldwäschegesetz aufgetreten sind, das keine administrativen Sanktionen zuließ, hieß es in der Mitteilung der Finanzaufsicht.

Die DNB akzeptierte die Strafzahlung. "Die Finanzaufsicht hat Recht, dass die Umsetzung der Geldwäschevorschriften zum Zeitpunkt der Prüfung nicht gut genug war und dass es Bereiche gibt, die wir verbessern müssen", sagte Hege Hagen, verantwortlich für die Anti-Geldwäsche-Arbeit bei der DNB, laut einer Mitteilung. Man habe bereits diverse Maßnahmen wie interne Schulung, Risikobewertung und elektronische Überwachung ergriffen./sh/DP/mis