DAX 25.198 -1,0%ESt50 6.202 -0,9%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,11 -2,8%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 66.714 -1,6%Euro 1,1540 -0,1%Öl 107,8 +2,0%Gold 4.265 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Millionen-Verkäufe

Aktien von Alphabet, AMD, Palantir und Amazon reduziert: Cathie Wood kappt KI-Wetten

Aktien von Alphabet, AMD, Palantir und Amazon reduziert: Cathie Wood kappt KI-Wetten

Am Montag strich Ark Invest über den ARKK-Fonds Investments in Alphabet, Amazon, AMD und Palantir rigoros zusammen. Stecken die aktuellen KI-Ängste dahinter?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
297.20 EUR 0.70 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amazon
218.75 EUR -0.65 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
426.00 EUR -2.60 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Palantir
148.02 EUR -2.38 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ETFs
ARK Innovation UCITS ETF Class A USD Accumulation
9.29 USD 0.07 USD 0.01 %
Charts | News

  • Cathie Wood schichtet ARKK-Depot inmitten der KI-Sicherheitsdebatte um
  • Verkäufe bei Alphabet, Amazon, AMD und Palantir sorgen für Aufsehen
  • Citigroup warnt vor Gewinnrevisionen bei Alphabet und Co.
Werbung

Cathie Wood hat zum Wochenstart über ihren ARK Innovation ETF (ARKK) Millionen-Positionen bei Alphabet, Amazon, AMD und Palantir verkauft. Die Umschichtung fällt zusammen mit einer Warnung der Citigroup, wonach eine Verlangsamung der KI-Entwicklung die Gewinnaussichten großer Technologiekonzerne belasten könnte.

Alphabet-Position deutlich reduziert

Cathie Wood hat am Montag das Investment in vier Technologiewerte rigoros reduziert: Der ARK Innovation ETF (ARKK) trennte sich von 38.273 Alphabet-Aktien der Klasse C im Gegenwert von rund 13,23 Millionen US-Dollar. Bei Amazon verkaufte ARKK 20.000 Anteile im Volumen von rund 5,1 Millionen US-Dollar. Die Aktie von AMD traf es sowohl über den ARKK als auch den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 10,1 Millionen US-Dollar, dabei wurden 20.470 Anteilsscheine losgeschlagen. Auch beim Datenanalysesoftware-Anbieter Palantir reduzierte ARKK den Bestand am Montag um 34.548 Aktien im Gegenwert von rund 6 Millionen US-Dollar.

Die Investmentgesellschaft von Starinvestorin Cathie Wood hat sich mit den Verkäufen allerdings nicht vollständig von den vier Technologiewerten losgesagt. Alle vier Aktien gehören auch nach der gestrigen Anpassung weiterhin zu den Top 25 Investments im Flaggschiff-Fonds ARKK.

Werbung

KI-Sicherheitsdebatte belastet Stimmung

Die Umschichtung im Fonds von Cathie Wood fällt in eine Phase, in der die Debatte um die Risiken künstlicher Intelligenz einmal mehr die Marktstimmung prägt. Anthropic-Chef Dario Amodei hatte am Sonntag vor der Gefahr eigenständiger KI-Hacking-Angriffe gewarnt und eine Verlangsamung der Entwicklung um ein bis zwei Jahre vorgeschlagen. Kurz darauf äußerten sich auch OpenAI-Chef Sam Altman und Tech-Milliardär Elon Musk in ähnlicher Weise. Altman erklärte zugleich gegenüber "FORTUNE", der für dieses Jahr erwartete Börsengang von OpenAI werde nicht mehr stattfinden. US-Präsident Donald Trump widersprach jedoch einer Verlangsamung der KI-Entwicklung öffentlich und pochte auf den technologischen Vorsprung der USA gegenüber China.

Experten der Citigroup sehen in dieser Entwicklung ein Risiko für die Gewinnaussichten großer Technologiekonzerne. Ein Team um Stuart Kaiser, Leiter der US-Aktienhandelsstrategie bei Citigroup, warnte in einer Mitteilung vom Sonntag, dass eine Verlangsamung der KI-Modellentwicklung die Gewinnrevisionen von Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon belasten könnte. Als weitere Belastungsfaktoren für Aktien nannte das Team die anstehenden Zwischenwahlen im November, steigende Anleiherenditen und höhere Ölpreise.

Ob ARK Invest die Rotation weg von etablierten KI-Schwergewichten fortsetzt oder die Verkäufe eine Momentaufnahme bleiben, dürfte sich an den weiteren täglich veröffentlichten Handelsmeldungen des Fondshauses ablesen lassen. Auch die Reaktion der betroffenen Konzerne auf die Sicherheitsdebatte um künstliche Intelligenz bleibt ein Beobachtungspunkt für die kommenden Wochen.

Werbung

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Cindy Ord/Getty Images for Bloomberg Businessweek, Fenixx666 / Shutterstock.com

Aktuelle Amazon Aktie News

Werbung

Amazon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.