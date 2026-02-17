DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,7%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.162 +0,4%Euro1,1839 -0,1%Öl67,66 +0,5%Gold4.935 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk
Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Millionen weltweit gucken deutsche Thriller-Serie auf Netflix

18.02.26 06:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
63,80 EUR -0,60 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Das globale Netflix-Publikum (Netflix) hat eine Schwäche für Spionage-Thriller-Serien: Innerhalb von rund zehn Tagen hat der deutsche Sechsteiler "Unfamiliar" weltweit schon gut 15 Millionen Abrufe gesammelt. Die Serie spielt in Berlin und dreht sich um ein früheres Agentenpaar (Susanne Wolff und Felix Kramer), das von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

Wer­bung

In der ersten kompletten Woche beim Streamingdienst Netflix (9. bis 15. Februar) gab es laut Wochencharts 10,4 Millionen Abrufe, in den Tagen davor (vom Start am 5. Februar bis zum 8. Februar) wurden 4,9 Millionen Abrufe gezählt.

Nummer-eins-Serie in Dutzenden Ländern

In der vergangenen Woche war die Serie laut Netflix die sogenannte Nummer-eins-Show in 35 Ländern (darunter Brasilien, Finnland, Marokko, Nigeria, die Niederlande).

Damit war sie um einiges erfolgreicher als etwa die aktuelle Staffel des Kostümhits "Bridgerton", der als einer der größten Netflix-Erfolge gilt.

Wer­bung

"Ein Agenten-Paar gerät vor der abgründigen und unverwechselbaren Kulisse Berlins in ein wendungsreiches Katz- und Mausspiel und damit an seine psychischen und körperlichen Grenzen", beschreibt die Produktionsfirma Gaumont ihren Überraschungshit.

Nach dem Ausscheiden aus dem Bundesnachrichtendienst (BND) betreiben die Ex-Agenten Meret und Simon ein geheimes Safe House, das Schutzsuchenden hilft. Doch eines Tages taucht eine Bedrohung aus der Vergangenheit auf. Auftragskiller, russische Agenten und auch der ehemalige Arbeitgeber BND dringen wieder in das Leben des Paares.

Auch Henry Hübchen spielt mit

Verfolgungsjagden und Schießereien seien nichts gegen das, was den beiden bevorstehe, formuliert Netflix: "einander die Wahrheit zu sagen".

Wer­bung

Autoren der Serie sind Paul Coates (Headautor), Kim Zimmermann und Alexander Seibt, Regie führten Lennart Ruff und Philipp Leinemann.

Neben Susanne Wolff und Felix Kramer sind etwa auch Samuel Finzi, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Aaron Altaras und Maja Bons zu sehen. Die erste Staffel mit sechs Episoden hat eine Laufzeit von fünfeinviertel Stunden./gth/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
27.01.2026Netflix HaltenLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
22.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
21.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
21.01.2026Netflix NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
22.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
21.01.2026Netflix OutperformBernstein Research
21.01.2026Netflix KaufenDZ BANK
21.01.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Netflix HaltenLandesbank Baden-Württemberg (LBBW)
21.01.2026Netflix NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen