Millionen weltweit gucken deutsche Thriller-Serie auf Netflix
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Das globale Netflix-Publikum (Netflix) hat eine Schwäche für Spionage-Thriller-Serien: Innerhalb von rund zehn Tagen hat der deutsche Sechsteiler "Unfamiliar" weltweit schon gut 15 Millionen Abrufe gesammelt. Die Serie spielt in Berlin und dreht sich um ein früheres Agentenpaar (Susanne Wolff und Felix Kramer), das von seiner Vergangenheit eingeholt wird.
In der ersten kompletten Woche beim Streamingdienst Netflix (9. bis 15. Februar) gab es laut Wochencharts 10,4 Millionen Abrufe, in den Tagen davor (vom Start am 5. Februar bis zum 8. Februar) wurden 4,9 Millionen Abrufe gezählt.
Nummer-eins-Serie in Dutzenden Ländern
In der vergangenen Woche war die Serie laut Netflix die sogenannte Nummer-eins-Show in 35 Ländern (darunter Brasilien, Finnland, Marokko, Nigeria, die Niederlande).
Damit war sie um einiges erfolgreicher als etwa die aktuelle Staffel des Kostümhits "Bridgerton", der als einer der größten Netflix-Erfolge gilt.
"Ein Agenten-Paar gerät vor der abgründigen und unverwechselbaren Kulisse Berlins in ein wendungsreiches Katz- und Mausspiel und damit an seine psychischen und körperlichen Grenzen", beschreibt die Produktionsfirma Gaumont ihren Überraschungshit.
Nach dem Ausscheiden aus dem Bundesnachrichtendienst (BND) betreiben die Ex-Agenten Meret und Simon ein geheimes Safe House, das Schutzsuchenden hilft. Doch eines Tages taucht eine Bedrohung aus der Vergangenheit auf. Auftragskiller, russische Agenten und auch der ehemalige Arbeitgeber BND dringen wieder in das Leben des Paares.
Auch Henry Hübchen spielt mit
Verfolgungsjagden und Schießereien seien nichts gegen das, was den beiden bevorstehe, formuliert Netflix: "einander die Wahrheit zu sagen".
Autoren der Serie sind Paul Coates (Headautor), Kim Zimmermann und Alexander Seibt, Regie führten Lennart Ruff und Philipp Leinemann.
Neben Susanne Wolff und Felix Kramer sind etwa auch Samuel Finzi, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Aaron Altaras und Maja Bons zu sehen. Die erste Staffel mit sechs Episoden hat eine Laufzeit von fünfeinviertel Stunden./gth/DP/zb
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent