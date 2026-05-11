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Millionenauftrag

VINCI-Aktie im Fokus: Großauftrag für britisches Bahnprojekt erhalten

13.05.26 20:14 Uhr
Aktie im Fokus: VINCI sichert sich Milliardenauftrag im britischen Bahnsektor | finanzen.net

VINCI hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten.

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Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern VINCI mitteilte, soll er Anlagen für eine Hochgeschwindigkeits-Bahnlinie liefern, die West London mit Birmingham verbinden soll. Das Volumen des Vertrags, den das mit Aureos Rail paritätisch betriebene Joint Venture Taylor Woodrow erhalten hat, beträgt 856 Millionen Pfund.

Der Vertrag umfasst das Design, den Bau, den Test und die Kommissionierung eines Wartungsdepots für Züge des Projekts HS2 mit einem Wartungsgebäude, einer Zugwaschanlage, einem Gebäude zur automatischen Fahrzeuginspektion, Abstellgleisen und einem Testgleis.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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