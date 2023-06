Millionenersparnisse in Gemeinden dank digitalen Wasserversorgungstechnologien – das machen führende Versorger deutlich

Aktien in diesem Artikel Xylem 99,76 EUR

Führende Wasserversorgungsunternehmen setzen zunehmend auf Datenanalyse und digitale Technologien, um ihren Betrieb zu optimieren, Millionen für die Gemeinden einzusparen und die Widerstandsfähigkeit der Wassernetze gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen.

In einem neuen Papier des führenden Wassertechnologieunternehmens Xylem (NYSE: XYL) und Bluefield Research werden Einblicke von 18 weltweit führenden Wasserversorgern und Experten vorgestellt, die bei der Einführung der Digitalisierung in der Frühphase einflussreich sind. Diese Versorgungsexperten berichten aus ihrer Sicht, wie ihnen die Digitalisierung dabei hilft, die großen Wasserprobleme in ihren Gemeinden zu lösen. Ihr gemeinsames Fachwissen liefert einen Plan, wie die Modernisierung von 400.000 Wasser-, Abwasser- und Regenwassersystemen weltweit beschleunigt werden kann.

Versorgungsunternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, setzten digitale Technologien ein, um Milliarden Liter Wasser zu sparen, Millionen Liter an Verschmutzungen durch Abwasserüberläufe zu vermeiden und Millionen Dollar an Energiekosten einzusparen.

So konnte etwa in Cincinnati, Ohio, der Metropolitan Sewer District (MSD) of Greater Cincinnati Daten und digitale Lösungen nutzen, um seiner bestehenden Infrastruktur neue Fähigkeiten zu verleihen.

"Wir haben unsere Daten zur Überwachung von Mischwasserüberläufen, Durchflussmessgeräten und Echtzeit-Kontrolleinrichtungen erfasst und sie in einem SCADA-System zusammengeführt. Die Erkenntnisse waren verblüffend", erklärt Reese Johnson, Leiter der Abteilung Compliance Services beim MSD.

In Queensland, Australien, konnte Unitywater eine Technologie zur Leckerkennung einsetzen, um Wasser- und Umsatzverluste zu verringern, und intelligente Zähler nutzen, um Leckagen bei den Kunden zu reduzieren.

"Wir haben aus unserem ersten 1000-Zähler-Pilotprojekt viel gelernt, bevor wir in einem zweiten Schritt das intelligente Zählernetz einführten. Intelligente Wasserzähler waren eine nachhaltige Entscheidung, sowohl in ökologischer als auch in finanzieller Hinsicht", so Daniel Lambert, Unitywater Executive Manager für nachhaltige Infrastrukturlösungen.

Das chinesische Versorgungsunternehmen Beijing Drainage Group (BDG) setzt digitale Technologien ein, um den Energieverbrauch zu optimieren und die CO2-Emissionen zu senken. Durch die Einführung einer Reihe von Steuerungssystemen für die Belüftung, Chemikaliendosierung und Entwässerung hat die BDG den jährlichen Energieverbrauch bereits um 10 bis 15 % gesenkt.

Die in der neuen Analyse Ripple Effect: A Movement Towards Digital Transformation vorgestellten Führungskräfte und Experten von Versorgungsunternehmen beschreiben, wie schrittweise Ansätze zur Einführung der Digitalisierung zu überzeugenden Ergebnissen führen können.

"Versorgungsunternehmen transformieren den Wassersektor und bieten den lokalen Gemeinschaften große Vorteile – sie sparen Geld, verhindern Lecks und Überläufe und reduzieren Emissionen", erklärt dazu Matthew Pine, Chief Operating Officer bei Xylem. "Wenn wir von den Erfahrungen dieser Vordenker lernen, können Versorgungsunternehmen jeder Größe und in jedem Stadium der digitalen Reife ihren Übergang zu einer erschwinglicheren und nachhaltigeren Infrastruktur beschleunigen."

Die Analyse und die zugehörigen Ressourcen finden Sie unter:www.xylem.com/RippleEffect

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen, das sich der Lösung der kritischen Wasser-, Abwasser- und wasserbezogenen Herausforderungen der Welt durch Technologie, Innovation und Fachwissen verschrieben hat. Unsere mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2022 einen bereinigten Umsatz von 7,3 Milliarden US-Dollar. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, das Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und Gemeinschaften in mehr als 150 Ländern dabei helfen, ihre Wasserversorgung zu sichern. Unterstützen Sie uns bei unseren Bemühungen unter www.xylem.com und: Let's Solve Water.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

